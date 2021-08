Privacy en cybersecurity Was de megahack via Kaseya te voorkomen? Door foutjes in software voor IT’ers wisten criminelen in sneltreinvaart meer dan een miljoen computers te besmetten met gijzelsoftware. Had hun aanval voorkomen kunnen worden? Experts verschillen van mening.

