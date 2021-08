Tech en media Hoe zinvol is de Amerikaanse aanpak van big tech? De regering-Biden en het Congres willen de macht van grote bedrijven breken. Die bedreigen volgens voorstanders de democratie. Critici stellen dat je de problemen rond big tech, zoals desinformatie en privacyschendingen, niet kunt oplossen met strengere antimonopoliewetten.

