Telecom Uitdager Apple en Google zoekt slechts €1 mln: 'Wij hebben de privacy op orde' UBports Foundation zoekt €1 mln om Ubuntu Touch, zijn besturingssysteem voor smartphones, te verbeteren. Meer is volgens de opensource-uitdager van Apple en Google nu niet nodig. 'Onze ambitie is groot. Ik denk dat we op veel fronten al beter zijn', zegt manager Jeroen Baten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Uitdager Apple en Google zoekt slechts €1 mln: 'Wij hebben de privacy op orde' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren