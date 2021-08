Tech en media Van Airbnb naar Fairbnb: de opkomst van sociaal gedreven platformcoöperaties Met de groei van de platformeconomie neemt ook de kritiek op grote spelers zoals Uber en Airbnb toe. Platformcoöperaties vormen een interessant alternatief, vindt onderzoeker Jovana Karanovic. ‘Ze bieden het beste van twee werelden.’

