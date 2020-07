Verzorging en luxe

Nu de Wall Street-look uit de mode is, gaat Amerika’s oudste herenkledingzaak failliet

Brooks Brothers, Amerika's oudste herenkledingzaak, dreigt failliet te gaan. Het is verleidelijk de teloorgang van formele Amerikaanse kleding te zien als metafoor voor de tanende macht van de VS. Of is Brooks Brothers na twee eeuwen simpelweg uit de mode geraakt?