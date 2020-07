Tekst Krant

Accountancy

AFM-bestuurder: 'Een zaak als Wirecard zou hier ook kunnen gebeuren'

Hanzo van Beusekom is sinds februari bij de AFM de nieuwe toezichthouder op de accountants. In zijn eerste rapport slaat hij een positieve toon aan over de cultuur bij de grote kantoren. 'Maar of het nu écht beter gaat met de accountants, weet ik niet.'