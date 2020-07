Profiel

Teleurgestelde kroonprins AkzoNobel zoekt heil in de bouw

Topmanager Ruud Joosten van AkzoNobel was de afgelopen jaren diep in zijn hart ontevreden. In 2017 werd hij gepasseerd bij de opvolging van ceo Ton Büchner. Wel werd hij operationeel directeur bij AkzoNobel. Maar hij wil heel graag een groot concern leiden. Nu wordt hij de ceo van het beursgenoteerde bouwconcern BAM.