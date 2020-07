Industrie

De realiteit in Port Talbot: je belandt bij Tata Steel óf in het leger

Bij de Hoogovens in IJmuiden gaan stemmen op om afscheid te nemen van de zusterfabriek in Wales, nu de pandemie Tata Steel in een diepe crisis heeft gestort. In Port Talbot moeten ze er niet aan denken. 'Ik heb ervan wakker gelegen.'