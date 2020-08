Spoorwegen

De boemels naar Delfzijl en Roodeschool zijn vrijwel verlaten

Vóór het virus was het druk in de trein van Delfzijl naar Groningen. Maar de bezetting in het OV is gedaald en de inkomensverliezen lopen op. Vanuit de provincie is er veel aan gelegen dit soort lokale lijntjes in stand te houden.