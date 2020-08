Levensmiddelen

Amerikaanse drankhit hard seltzer maakt de oversteek naar Nederland

In de VS was het dé zomerhype van vorige zomer in de horeca en de winkelschappen. Deze zomer wil de ‘hard seltzer’, licht alcoholisch bruiswater met een fruitsmaak, ons land veroveren als het nieuwe light-bier. Met merken uit de VS én uit Nederland. ‘Het was pionieren.’