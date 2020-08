Telecom

Met een miljoen klanten kan Simpel een vuist maken

Simpel is in dertien jaar uitgegroeid tot de vierde telecomaanbieder van Nederland. Dit jaar is de grens van een miljoen klanten overschreden. Oprichter Jasper de Rooij is de eerste om toe te geven dat hij ook geluk heeft gehad. 'De keuze voor online lijkt achteraf briljant. Maar we hadden gewoon het geld niet voor dure winkels.'