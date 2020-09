Telecom

Glasvezel verleidelijk voor investeerders buiten telecom

Overal in Europa leveren investeerders met diepe zakken strijd om geld te pompen in glasvezel. Het is een aantrekkelijke belegging: even diep in de buidel tasten om daarna de kassa langdurig te horen rinkelen. 'De levensduur is 25 à 30 jaar.'