Detailhandel

Curatoren modeconcern FNG: omstreden Rozenboom was beter dan leegverkopen

Na de doorstart van modebedrijf FNG ligt het lot van 1500 werknemers in handen van 'bedrijvendokter' Martijn Rozenboom. De curatoren kenden hem en zijn reputatie. Toch is deze doorstart volgens hen de best mogelijke uitkomst. 'Wettelijk moet de curator voor de hoogste koopsom kiezen. Maatschappelijke belangen wegen mee, maar staan niet op nummer één.'