Accountancy

Opperboekhouder IFRS wordt groener op kousenvoeten

De internationale opsteller van boekhoudregels IFRS Foundation zegt naast financiële ook nieuwe, groene standaarden te willen gaan opstellen. Experts reageren positief, want een einde aan een ongewilde wildgroei van initiatieven is in zicht. Volgens critici gaat het allemaal nog wat te voorzichtig.