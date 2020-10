Industrie

Bruynzeel wereldberoemd met 'slimme pakhuizen' vol museumschatten

Bruynzeel Storage Systems uit Panningen werd in korte tijd wereldmarktleider in slimme opslag van museumschatten. Van het Louvre tot het MoMA, alle beroemde musea komen de kunst in Nederland afkijken. Intussen mikt het Limburgse bedrijf op nieuwe groeimarkten als ziekenhuizen, tiny houses en urban farming.