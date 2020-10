Foto: Roger Cremers voor het FD

In het kort Uniserver wil door overnames concurrentie aangaan met de cloud van Google, Amazon en Microsoft. Volgens de onderneming uit Almaar is de behoefte aan een Nederlands alternatief groot. Als Donald Trump opnieuw wordt verkozen tot president, verwacht het bedrijf een nog snellere toestroom.

Cloudbedrijf Uniserver heeft een nieuwe manier bedacht om te groeien. De onderneming uit Alkmaar neemt regionale kantoorautomatiseerders over en tilt daar de serveractiviteiten uit. De resterende activiteiten, zoals beheer van werkplekken, schuift Uniserver vervolgens door naar een partner.

De aangekochte serveractiviteiten moeten Uniserver helpen om hét Nederlandse alternatief te worden voor Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud. Naar eigen zeggen is de onderneming met zijn 140 werknemers nu al de grootste Nederlandse cloudaanbieder.

Meer schaal is volgens oprichter en managing director Ronald Bezuur nodig om het op te kunnen nemen tegen zijn Amerikaanse concurrenten. Net als Amazon, Microsoft en Google biedt Uniserver ruimte waar bedrijven op afstand hun applicaties kunnen draaien.

Kantoorwerkplekken

Uniserver is sinds vorig jaar op overnamepad. Zo kocht de onderneming eind augustus voor €20 mln cloudbedrijf Denit van investeerder Main Capital. Woensdag werd duidelijk dat Uniserver zijn prooien voortaan ook in andere hoeken zoekt. De onderneming kondigde aan de Schiedamse IT-leverancier Micros Internetdiensten over te nemen. Daarbij werkt Uniserver samen met de private investeerder MKB Fonds

Micros heeft 15 werknemers en onderhoudt werkplekken van kantoorpersoneel, maar het bedrijf heeft ook zijn eigen ruimte in een datacenter waar het servers beheert. Om dat laatste is het Uniserver te doen. Het cloudbedrijf gaat de capaciteit van Micros overzetten naar zijn eigen datacenters en wint daarmee aan schaalgrootte. De rest van Micros wordt ondergebracht bij Futureproof, een groep van IT-bedrijven die onder het MKB Fonds valt. Micros wordt vervolgens klant bij Uniserver.

De komende tijd wil Uniserver hetzelfde proces herhalen bij andere, grotere IT-bedrijven met eigen servers. Om de aankopen te financieren, is het cloudbedrijf volgens Bezuur al met drie investeerders in gesprek.

Behoefte aan Nederlandse alternatief

Bezuur stelt dat er grote behoefte is aan een Nederlands alternatief voor de Amerikaanse cloud. Vooral in de zorg, onder lokale bedrijven en bij overheden zou een voorkeur bestaan voor een aanbieder uit eigen land. Door corona krijgen bedrijven meer oog voor hun ingewikkelde aanvoerketen en afhankelijkheid van andere landen. 'Ook de cloud wordt daarbij opgemerkt. Veel organisaties willen toch graag weten waar hun bedrijfsapplicaties fysiek draaien.'

Uniserver denkt bovendien te kunnen profiteren van de Amerikaanse presidentsverkiezingen die begin november worden gehouden. Als Donald Trump opnieuw wordt verkozen tot president, verwacht Bezuur dat Nederlandse bedrijven nog meer waarde gaan hechten een cloudaanbieder uit eigen land.

Foto: Uniserver

Snelle groei

Uniserver groeide de afgelopen jaren met zo'n 30% per jaar; geen ongewoon getal in de snelgroeiende cloudmarkt. Het bedrijf houdt zich uitsluitend bezig met het beheren van clouddiensten. De verkoop laat de onderneming volledig over aan zijn partners, onder wie straks Micros.

Ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenspelers is Uniserver nog altijd een dwerg. Volgens cijfers van Canalys hebben Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google samen meer dan de helft van de wereldwijde markt in handen.

Bezuur denkt dat de overname van het clouddeel van IT-bedrijven voor iedereen gunstig is. 'Bij IT-bedrijven wordt serverbeheer er een beetje bijgedaan.' Bovendien kopen investeerders volgens hem liever een bedrijf dat asset light is en dus zelf geen dure servers beheert. 'Door samenwerking met private equity kunnen we een hoger bedrag betalen.'