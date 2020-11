Markten

Banken moeten toekijken hoe schuldfondsen hun markt kapen

Het volgende terrein waarop banken hun voorsprong bedreigd zien, dient zich aan. Na de hypotheekmarkt en de digitale betaalmarkt is het nu de schuldmarkt waarop nieuwe partijen een lucratieve plek veroveren. 'Ze komen in rap tempo en penetreren steeds dieper in de markt.'