Tekst Krant

Interview

Luchtverkeersleider hoeft niet te vrezen voor loonoffer of ontslag

Luchtverkeersleiding Nederland ziet door de crisis in de luchtvaart dit jaar haar inkomsten met €100 mln afnemen. Toch snijdt de organisatie niet in het aantal verkeersleiders. 'We zijn op een verantwoorde manier aan het afschalen.'