Foto: Sander Nieuwenhuys

1. Finance Club

Omzetgroei: +477% Vast personeel: 17 Directie: Stijn van den Borne (35) en Michiel Brussel (36) Opgericht in: 2015 Vestigingsplaats: Eindhoven

Het was wel even slikken voor de Finance Club toen het coronavirus de kop op stak. Enkele projecten werden stilgelegd, zoals een uitbreiding naar België, en sommige geplaatste mensen konden niet starten. Het bedrijf paste zich snel aan. 'We zijn continu in gesprek gebleven met de opdrachtgevers en hebben meer gekeken naar hetgeen wél kan,' zegt Stijn van den Borne. Samen met Michiel Brussel is hij de oprichter van de financieel specialist dat zowel financieel advies geeft als financiële experts tijdelijk en permanent plaatst bij klanten.

De Finance Club verklaart zijn groeispurt doordat het zich focust. 'Wij hebben altijd gezegd dat we alleen willen groeien als dit niet ten koste gaat van onze service,' aldus Van den Borne. Het bedrijf kent een flexibel bedrijfsmodel. Als de opdrachten door conjunctuurschommelingen zouden halveren, zijn ze naar eigen zeggen nog steeds in staat om zwarte cijfers te schrijven.

Zo komt de top 100 tot stand De top 100 wordt als volgt berekend: de 772 FD Gazellen van dit jaar worden gerangschikt op omzetgroei en krijgen afhankelijk van hun positie punten (de snelste groeier krijgt 772 punten, nummer twee 771 punten, etc.). Op dezelfde manier krijgen de bedrijven ook punten voor hun relatieve werknemersgroei en hun winstmarge. Het aantal punten bij de omzetgroei tellen dit jaar voor 50% mee, bij personeelsgroei 25% en bij winstmarge ook 25%. Het totale puntenaantal bepaalt de eindrangschikking. Bij een gelijk aantal punten is de omzetgroei van doorslaggevend belang. Sinds 2018 wordt de groei van werknemers en de winstgevendheid meegewogen naast de omzetgroei. Hierdoor krijgt de prijs een meer gebalanceerde basis. Eerdere winnaars van de top 100 waren vastgoedbelegger Credit Linked Beheer (2019), arbeidsbemiddelaar Werken in de Kempen (2018), diergeneesmiddelenhandelaar Kernfarm (2017) en aanbieder van beldiensten VoIPGrid (2016).

2. Nova Incasso

Omzetgroei: +219% Vast personeel: 24 Directie: Pascuál (29) en Ramón (30) Ab Opgericht in: 2011 Vestigingsplaats: Groningen

De incassobranche ondervindt weinig last van de coronacrisis. Integendeel, die profiteert zelfs. ‘De crisis zorgt voor minder goed betalende debiteuren,’ verklaart Ramón Ab van Nova Incasso voorzichtig. ‘En dat is business.’ Er is veel vraag naar hun dienstverlening, vooral dankzij de ontwikkeling van eigen software dat makkelijk te koppelen is met boekhoudpakketten. Daardoor kan het bedrijf veel dossiers van klanten aan en is het makkelijk om verder op te schalen. In coronatijd ziet Nova Incasso de vraag naar zijn diensten verder toenemen.

Voor volgend jaar wordt gewerkt aan de internationale ambities. Het Groningse bedrijf dat Ramón samen met zijn broer Pascuál heeft opgericht — het idee begon in 2010 aan de keukentafel — is al actief in het buitenland, veelal met lokale partners. Maar volgend jaar is het plan om een vestiging in het buitenland te openen. Daarbij wordt als eerste gedacht aan België, Duitsland en Ierland.

3. Epic-Auctions

Omzetgroei: +221% Vast personeel: 9 Directie: Frans Maas (56) Opgericht in: 2013 Vestigingsplaats: Leende

Er wordt geen gratis soep en worstenbrood meer uitgedeeld op het bedrijventerrein in Leende. Het Brabantse veilinghuis heeft vanwege de coronapandemie zijn kijkdagen voor te veilen machines — voor grondverzet, bouw, landbouw en transport — opgeschort. Wel kunnen potentiële kopers nu filmpjes van het rollend materieel bekijken. Zo krijgen ze vanachter hun computer toch een aardig beeld en hoeven ze niet noodzakelijkerwijs naar de locatie te komen. Die filmpjes zijn volgens directeur Frans Maas blijvertjes. Bezoeken kan alleen nog op afspraak.

Het nog jonge bedrijf, gestart in 2013, verwacht voor 2020 geen grote groei zoals in voorgaande jaren. Dat komt deels door de coronacrisis, maar ook door uitgestelde investeringen waaronder een tweede vestiging die iets later is gerealiseerd dan gepland. Dankzij de extra capaciteit wordt wel gemikt op een verdere expansie in de komende jaren.

4. Quality Heating

Omzetgroei: +254% Vast personeel: 3 Directie: Mark Gons (29) Opgericht in: 2014 Vestigingsplaats: Heiloo

‘Ik heb te lang alleen geopereerd,’ zegt Mark Gons over zijn bedrijf Quality Heating, een leverancier van verwarmingsproducten via diverse webshops. Zijn leerervaring is dat je moet doen waar je goed in bent en het overige uitbesteden aan zzp'ers of aan personeel in loondienst. Bovendien spreekt hij met andere ondernemers om zeperds te voorkomen.

De omzetgroei is onder meer te danken aan de toenemende belangstelling voor verwarmingsapparatuur waarmee woningen worden verduurzaamd. Verder is het assortiment uitgebreid, met onder meer elektrische producten voor een gasloze woning. Ook wordt zowel aan de particuliere en zakelijke markt geleverd. Sinds de coronacrisis profiteerde Quality Heating juist van de lockdownperiode: er werd meer aan huizen verbouwd.

Mark Gons ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. In de komende twee jaar zal de groei ‘behoorlijk doorzetten’.

5. Solar Concept

Omzetgroei: +368% Vast personeel: 2 Directie: Twan Geurts van Kessel (41) en Rolf Kok (52) Opgericht in: 2011 Vestigingsplaats: Schaijk

‘Wij zien enkel kansen!’, antwoordt Twan Geurts van Kessel op de vraag welke risico’s hij de komende jaren ziet. Zijn bedrijf, installateur van zonnepanelen, heeft grote partijen aan zich te binden waaronder Vereniging Eigen Huis, Essent, gemeenten en woningcorporaties.

De voormalig hypotheekacceptant begon het bedrijf al in 2011, maar maakte pas echt een stormachtige groei door toen hij in 2017 zijn baan opzegde. Hij volgt zijn eigen gevoel. ‘Ik ben zelf nogal eigenwijs en ondernemend ingesteld,’ zegt Geurts van Kessel.

Zijn adviseur Rolf Kok werd compagnon, de organisatie werd geprofessionaliseerd en het bedrijf is onlangs verhuisd naar een groter pand van 3.500 vierkante meter. Die expansie is nodig om door te groeien: tot en met 2021 verwacht Geurts van Kessel de omzet jaarlijks nagenoeg te verdubbelen.

6. Hoogendoorn Projectbeplanting

Omzetgroei: +180% Vast personeel: 4 Directie: Jan (67), Conny (61), Jelle (38) en Hidde (31) Hoogendoorn Opgericht in: 1985 Vestigingsplaats: Houten

De coronacrisis kent voor Hoogendoorn Projectbeplanting zowel negatieve als positieve kanten. Het risico is dat het niet meer zo vanzelfsprekend wordt voor alle werknemers om continue op kantoor aanwezig zijn. Maar op de langere termijn gelooft het bedrijf vooral in kansen. Er is steeds meer vraag naar een groene en gezonde werkomgeving. Planten dragen bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit op kantoor. Ook kan het groen worden ingezet als roomdivider.

De oorsprong van het bedrijf ligt 1985 toen vader Jan startte met interieurbeplanting op basis van hydrocultuur en werd bijgestaan door zijn vrouw Conny. Zonen Jelle en Hidde sloten zich later aan en brachten een moderne kijk mee.

In 2017 is een nieuwe strategie ingezet. Er kwam een nieuwe website met meer inhoudelijke content en ze werden actiever op sociale media. Onlangs heeft het familiebedrijf nieuwe luchtzuiverende plantenbakken ontwikkeld. Dat stond al op de agenda, maar het is versneld vanwege corona.

7. Maddox Media

Omzetgroei: +171% Vast personeel: 2 Directie: Pablo Druijts (32) Opgericht in: 2016 Vestigingsplaats: 's-Hertogenbosch

Maddox Media denkt te profiteren van de crisis. Consumenten kopen nu meer online. En dat is gunstig voor het bedrijf dat zich met actiewebsites volledig richt op verkoopfestijnen als Black Friday en Cyber Monday, die richting het eindejaar worden gehouden. Om meer bekendheid te werven is extra marketingbudget vrijgemaakt om het aantal websitebezoekers, dat de afgelopen drie jaar al verdubbelde, verder te vergroten.

In 2019 werd ook al flink geïnvesteerd. Toen in het ontwikkelen van een nieuwe platform. 'Daardoor zijn we in staat de komende jaren gemakkelijk op te schalen, zoals naar het buitenland,' zegt Pablo Druijts. Naast Nederland is het bedrijf ook al actief in België.

Er zijn wel wat zorgen over de aangesloten retailers, waarvan een deel het moeilijk heeft met de verkoop via fysieke winkels. Daarom zegt het bedrijf voor het eerst de advertentieprijzen niet te verhogen.

8. Hipex

Omzetgroei: +259% Vast personeel: 10 Directie: Milan Bosman (32) en Johan van de Pol (34) Opgericht in: 2016 Vestigingsplaats: Rhenen

'Wie goed is voor voor een ander, zal daar zelf nooit minder van worden.' Dat is de stelling van Milan Bosman, managing partner bij managed hostingbedrijf Hipex. Bosman heeft klanten geholpen die hun omzet tot wel 90% zagen wegvallen. 'Dit kon zomaar eens het beslissende zetje zijn waardoor deze ondernemers het hoofd boven water hebben weten te houden.'

Hipex weet snel te groeien als kleine speler in een concurrerende markt met veel grote partijen. Dat succes schrijven ze toe aan de werving van goed personeel met technische kennis en door 'slimmere en efficiëntere keuzes' te maken. Het probeert zich van de concurrentie te onderscheiden met innovatieve en unieke producten. Ook voor 2020 en 2021 liggen nog flinke omzetsprongen in het verschiet, zo voorspelt Bosman.

9. CloseSure Noord

Omzetgroei: +215% Vast personeel: 15 Directie: Ferran Rohaan (37) en Hans Keizer Opgericht in: 2016 Vestigingsplaats: Hoogeveen

Het beleid om ICT-diensten op afstand te ontwikkelen, pakt goed uit voor CloseSure Noord. Hierdoor konden sommige projecten snel omschakelen. Zo verloopt een opleidingstraject voor jonge ICT-medewerkers bij een klant tot test-engineers, dat eerst klassikaal zou worden gegeven, nu online.

De focus op productontwikkeling in de afgelopen jaren zorgt ook voor een concurrentievoordeel. 'Het leidt nu tot meer omzet en langdurige projecten,' aldus financieel directeur Hans Keizer.

De rem op de groei is de lastige werving van goed personeel. Maar volgens Keizer ontstaan er weer kansen. 'We merken dat er meer mensen beschikbaar komen op de arbeidsmarkt die ontslagen zijn bij concurrenten. Hierdoor krijgen wij meer groeimogelijkheden.'

10. Trengo

Omzetgroei: +210% Vast personeel: 10 Directie: Patrick Meutzner (31), Marcel van de Weerd (28) en Igo Trampe (52) Opgericht in: 2015 Vestigingsplaats: Utrecht

Trengo speelt met zijn product in op de veranderende wereld waarin we met steeds meer communicatiemiddelen hebben te maken. Hun platform vormt een grote inbox van verschillende berichten waarin e-mails, telefoongesprekken, sms'jes en berichten van sociale media bijeenkomen. En vanuit die inbox kunnen de berichten worden beantwoord. 'Hierdoor is Trengo een perfecte oplossing gedurende en na corona,' zegt medeoprichter Patrick Meutzner.

Samen met Marcel van de Weerd legde hij in 2015 de basis van het bedrijf. In 2017 voegde Igo Trampe zich bij het bedrijf dat toen pas echt van de grond kwam.

De groeiambities beperken zich niet tot de landsgrenzen. Dankzij ontvangen groeikapitaal, begin 2020, wordt geïnvesteerd in een versterking van het personeelsbestand, meer marketingbudget en ontwikkeling om het product naar een hoger niveau te brengen. Dit moet de groei in Europa gaan versnellen.