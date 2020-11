Foto: Sander Nieuwenhuys

Over FD Gazellen De FD Gazellen Awards zijn prijzen die worden uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het gaat om ondernemingen die van 2017 tot en met 2019 ten minste 20% omzetgroei lieten zien, in 2017 minimaal €250.000 omzetten en het jaar 2019 winstgevend afsloten.

De snelle groeiers blijken ook goede banenscheppers te zijn. Een doorsnee FD Gazelle had in 2019, bij een omzet van €3,2 mln, 18 vaste medewerkers in dienst. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 10 die ze twee jaar eerder hadden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het creëren van minstens 7.000 banen in drie jaar tijd. En daarbij is de flexibele schil nog niet eens meegeteld.

Dit zijn de 772 winnaars van de FD Gazellen Awards 2020:

Regio Noord

Categorie klein Bedrijf 1. CloseSure Noord 2. SoundImports 3. 050media development Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Solarfields Nederland 5. Projectkeukens.nu 6. Floer 7. Yobbers 8. KeyPro 9. Parkos 10. YFK Marketing 11. Select Gezelschap 12. MGciviel 13. Brandmerck 14. Qlic Internet Solutions 15. GroenOpgewekt 5.0 16. Het Kleine Prinsje 17. 101BHV.nl 18. Aanhangwagendirect 19. Tomorrowmen 20. Puur ICT 21. zaak-shops.nl 22. Idee101 23. GMU 24. Woodpacker Trading 25. CTNET 26. Conversies.nl 27. TriplePro Online Marketing 28. DWCPRINT 29. Zapphire 30. Netsupport 31. Ecocert 32. AdResults 33. Snakeware Strategy & Marketing Categorie middelgroot Bedrijf 1. Nova Incasso 2. Greenwaste 3. Stevast Techniek Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Finanxe Management 5. enie.nl Holding 6. Cookinglife 7. 365Werk Holding 8. Spril 9. FGD Holding 10. Defibrion 11. Flexsupport 12. Cloud++ 13. Bleyenberg Deurservice 14. DHW Service 15. VoIPGRID 16. Voys United 17. Ventus Groep 18. BTN de Haas Categorie groot Bedrijf 1. Gadero 2. EasyToys 3. Corparis Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Bedrijfsfitness Nederland 5. Probo Sign 6. Brandfield 7. FiscFree 8. Van Vuuren Grou 9. Wits Noord 10. Van der Werff Logistics

Regio Oost

Categorie klein Bedrijf 1. Hoogendoorn Projectbeplanting 2. Hipex 3. Credit Linked Beheer Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Trengo 5. Fullstaq 6. Kracht Recruitment 7. Luxonos 8. Bambook 9. Way2Web 10. 4 Minutes 11. InnoValor 12. DifferIT 13. Eco Warehouse 14. Emico 15. Piggy Loyalty 16. QDP 17. SpeedComfort 18. Vazquez 19. 2solar Software 20. Saleshelden 21. Brood met Spelen 22. Alona Media 23. Altios 24. APPSolutely 25. Wocozon 26. This is Support 27. Taurus Corporate Finance 28. DNFS 29. CaseNine Services 30. IMPRES 31. Social Media Hulp 32. Stuurlui Online Marketing 33. Cloudiction 34. Effectus-HR Zwolle 35. Contentleaders 36. Capital Value Taxaties 37. Appic & Partyflock 38. Vertigo 6 39. ValidSign 40. Picqer 41. ECO+BOUW 42. EnerSolar 43. ARBO Opleidingscentrum 44. Lightbase 45. Tsavo 46. High Select 47. AutiTalent 48. Van Beekum en Zonen 49. Nieuwe Foto 50. Vergelijkgroep 51. Fuego Tiel 52. TW Residential 53. Bedrijfsverlichting.nl 54. CFO Capabel Nederland 55. PM² bouwadviseurs 56. Uw Business Online 57. TeamQ14 58. Gzicht 59. Consignium 60. Significant Synergy 61. YellowFinance 62. LinkU internet media 63. Stimmt Digital 64. Yourticketprovider 65. Viduate 66. Increase 67. Arcady 68. RealConnections 69. B&P Professionals 70. Aster Zorg 71. Ebbers Media 72. Activaa Accountants en Adviseurs 73. SucceedIT 74. Profit4SF 75. Jelba 76. Specishops 77. 4-Vision 78. SB Supply Europe 79. TeamValue Nederland 80. Zign Innovations 81. Goed Verblijven 82. Dynteq 83. Noodliften.nl 84. SoliTrust 85. Freelance Fair 86. OSW 87. Newmonday 88. CloseSure Utrecht 89. Fizie 90. Today Designers 91. Bureau Bright 92. Boekhout Bedrijfsvloeren 93. Searchflow 94. 2xCeed 95. Brainstud 96. Elevate Digital 97. Tricas Industrial Design & Engineering 98. eResults 99. Mauron Kantoormeubelen 100. Open ICT 101. Cube 102. CXO Groep 103. Qseals 104. Brel Motors 105. Maxani Animal Healthcare 106. Fiona Franchimon Professional 107. inBrain 108. VisionBI 109. Willpro 110. Profipack Verpakkingsmaterialen 111. 5 Pillars Research 112. St. Anna Advies 113. VERDER Fiscaal Specialisten & Accountants 114. MendriX 115. Cle-Ver Consultancy 116. Boers & Lem Vastgoedconsultants 117. Archipel Academy 118. Marketing Guys 119. Webton 120. B&S Media 121. yoreM 122. ABC Pensioen 123. DeliCoffee Koffieservice 124. Dexport 125. Horeko 126. TalentExcellence 127. Paardekooper Private Insurance 128. Smart Connections 129. Evoworks 130. BIM4ALL Rijssen 131. SmitsRinsma 132. Knoworries 133. Ter Hart 134. AK Schoonmaakbedrijf 135. Jewel 136. Arte Viva 137. ICARA 138. Nijhuis MiTech 139. SalesWizard 140. Second Hand HP 141. Continue IT 142. ConstruSteel Fabrication Software 143. Akyla 144. fit20 Group 145. R-Go Tools Categorie middelgroot Bedrijf 1. Door to Door Cargo Care 2. Brandwacht Huren 3. 3 T Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Financial Lease Nederland 5. De Isolatieshop 6. GOconnectIT 7. Greengiving 8. Raamdecoratie.com 9. Zonnepanelen op het Dak 10. Intus Workforce Solutions 11. Vanderkamp Group 12. Vivafloors 13. Uitzendbureau HET 14. Plat4mation 15. Novades 16. Elastolith Nederland 17. DVTadvies 18. Shock Media 19. Bluefield Finance 20. MB-ALL 21. Felloo beheer 22. Duurzaam Opgewekt 23. Copijn Holding 24. Donselaar Tenten 25. Supply Value 26. DVJ Insights 27. CAPE Systems Integration 28. SupperFood 29. JS Bouw 30. Videns IT Services 31. Eastmen Human Resources 32. Today Trading Company 33. Optimo Business Services 34. Eminent Holding 35. Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging 36. Missing Piece 37. Experius 38. TrapXpress Traprenovatie 39. Optimizers Group 40. A. Foeth 41. Cloudwise 42. Sparkles 43. Turner 44. Move4Mobile 45. DS Internet Trading 46. Icecat 47. Hillstar Business Solutions 48. B-CIS 49. High Tech Timber 50. ContactCare 51. Solid Professionals 52. Sunmaster Nederland 53. Matchd 54. CNC Exotic Mushrooms 55. AKROH Industries 56. Snijder Filtertechniek 57. Excellence AG Engineering 58. PS Energy Services 59. Working Spirit ICT 60. Infradax 61. Ternair Software Solutions 62. Heerlijkehuisjes.nl 63. CloseSure Oost 64. RedLogic 65. QoppoConsult 66. 12Build Sales 67. Vindsubsidies 68. Blisss Software 69. Vertaalbureau Perfect 70. Ergatis 71. NEH Shared Services 72. Zazu 73. Eastern Enterprise 74. AQ Group 75. Voicedata 76. E-WISE 77. Fashcom 78. Critical Minds Project 79. Happy Idiots Apeldoorn 80. BHV.nl 81. Team Nijhuis 82. ACC ICT 83. Softbrick Categorie groot Bedrijf 1. Esdec 2. Quoratio Group 3. Zonneplan Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. 4BLUE 5. Profinergy 6. Columbus Junior 7. Viqtor Davis NL 8. Inventum Huishoudelijke Apparaten 9. Dutch Toys Group 10. Melis Logistics 11. Brainnet 12. kleertjes.com 13. Takkenkamp Groep 14. Azerty 15. FixedToday 16. Bleeker & De Jong 17. AFAS Holding 18. VDR Bouwgroep 19. M&M E-commerce 20. PharmaLead Healthcare 21. Rubicon 22. Unica Groep 23. Plinten & Profielen Centrale 24. PaperFoam Holding 25. Berdal Rubber en Plastics 26. Style CNC Machines 27. Luminis International

Regio Zuid

Categorie klein Bedrijf 1. Finance Club 2. Maddox Media 3. Epic-Auctions Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Solar Concept 5. MvH Media 6. FMJ E&I Zeeland 7. MailCampaigns 8. Table du Sud 9. ON THAT ASS International 10. Sim-Lab 11. Transform Data International 12. Rackmount.IT 13. BBQ Experience Center 14. SolisPlan Group 15. Lux Consulting 16. Technix 17. Afdeling Online 18. Gorilla Services 19. The Distrikt 20. Concapps Holding 21. SolarUnie 22. Bluebird Day 23. SuitIT 24. Scooperz 25. Adagium Corporate Finance 26. Megawatt Fieldmarketing 27. EcoachPro 28. Boekel AGF Horecagroothandel 29. BlueRock Logistics 30. Bodi Zorgt 31. Buro 3 32. Forward Fiscalisten 33. MijnMarketing.com 34. Emma Handson 35. SHINGA 36. Kendem Consultants 37. DEX international M&A 38. Online Marketeers 39. ComPlus 40. Alba Concepts 41. Stijlbreuk 42. Jennen Financieel en Belastingadvies 43. Officetopper.com 44. LIB Businessgames 45. SMART Real Estate Asset Management 46. U Digital 47. F-Fort 48. Eleshop 49. OR Media 50. ZeroPlex 51. Webs 52. ikbenmama 53. Vrij! 54. Exsell 55. Fingerspitz 56. De Merchandise Fabriek 57. ADD Group 58. Studio Mango 59. NOBEARS 60. Online Klik 61. ITAM solutions 62. Servatus Vermogensmanagement 63. VDT Advocaten Tilburg 64. LVL Beheer 65. LesautoDeal 66. Republiq NL 67. Talentscoutz 68. Scherponline.nl 69. Index Capital Vermogensbeheer 70. Happy Idiots 71. WePayroll 72. PersoneelsDienstenCentrum Veghel 73. BPM Software 74. Legent 75. TDE 76. RED Tax Specialists 77. Building Blocks 78. Bureau Vet 79. GIG creative film production 80. Handelsonderneming Van Doleweerd 81. Get Hooked 82. De Koffieboer 83. Megawatt Advertising 84. B&R Products 85. ZUID Creatives Categorie middelgroot Bedrijf 1. Loyal Interim 2. Markteffect 3. OXplus Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Team Rockstars IT 5. Hermans & Hermans 6. Van Meer Industrial Services 7. Otherside Software 8. Vecos Europe 9. ZENS Group 10. Kabisa 11. Ecotap Holding 12. Leseman Car Care 13. Euro Meat Oss 14. ChromeBurner Motorgear 15. Safety Masters 16. De IHomer Holding 17. Toppy 18. Deponti Group 19. Aeternus 20. Parfumswinkel.nl 21. Q-Concepts Accountancy 22. Vera Venray 23. Pocos 24. Grizzly New Marketing 25. Appronto 26. PanCompany 27. Na-Nomi 28. ORGfit 29. Abato Motoren 30. Sterksen 31. Isolatie.com 32. OxHill7 33. JAMwerkt.nl 34. e-Quest Groep 35. PTWEE 36. BY-BAR 37. Gloudemans Holding 38. Hexspoor E-fulfilment 39. PVM Eindhoven 40. Rubix 41. AFL Groep 42. Drogist.nl 43. Van Der Logt Holding 44. Merk Echt 45. Suitable 46. Van der Poel Dier en Verblijf (Dierenverblijf.com) 47. Polyfluor Plastics 48. Clavis 49. Aqua Assistance 50. Topgiving 51. Johnson Petfoods 52. AMR ICT Categorie groot Bedrijf 1. Orion Engineering 2. HBL Online (gereedschapcentrum.nl) 3. Trinamics Beheer Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Tanis Confectionery 5. First Impression Audiovisueel 6. Medisol 7. TuinMaximaal.nl 8. Open Line Managed Services 9. XXL Nutrition 10. Pro HRM 11. VHE Industrial Automation 12. Sanitairwinkel.nl 13. OTTO Holding 14. Total Care (CSU/Tzorg) 15. VKP 16. Prowise 17. Zanten 18. Begra Groep 19. Etrias 20. Rotom Europe

Regio West