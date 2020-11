Toerisme en recreatie

'Geen festivals? Dan een Instagram-museum'

Bijzondere foto's op uitzonderlijke locaties, daar draait het om in Instagram-museum Likeland in het Brabantse Best. Gigantische schommels, een confettidouche en overal zoete kleuren. Festivalorganisator Jochem van Pelt hoopt over een paar weken de deuren te openen.