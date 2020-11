FD Gazellen

Metaalbedrijf Esdec uit Deventer wint Oryx-prijs

Esdec, leverancier van montagesystemen voor zonnepanelen, is winnaar van de Oryx-prijs, de prijs voor de FD Gazelle met de bijzonderste groeiprestatie. Na Europa is Esdec nu ook actief in de Verenigde Staten en India. In vijf jaar steeg de omzet van €14 mln naar zo’n €275 mln.