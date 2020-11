Buitenland

Supervriezer zonder stroom is de Zuid-Italiaanse vaccinbelofte

Wel of niet genoeg vriezers voor het vervoeren en bewaren van de coronavaccins: het is de grote vraag waar veel regeringen momenteel mee worstelen. In het Italiaanse Nusco wachten ze het antwoord niet af en wordt stevig geïnvesteerd.