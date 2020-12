Detailhandel

Feestdagendrukte: over elk hoekje binnenstad is nagedacht

Het leek dit weekend ouderwets druk in de stad. Om herhaling te voorkomen overweegt het kabinet parkeren bij winkelcentra in te perken. Vakbond FNV wil zelfs alle winkels dicht met kerst. In hartje Utrecht blijkt vooral dat de percepties behoorlijk uiteen liggen.