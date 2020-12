Foto: Mary Turner voor het FD

Er waren momenten, in het donker op de fiets naar huis, dat er een stemmetje opkwam in het hoofd van Dan McCrum. Je bent wel heel kwetsbaar nu, zei dat stemmetje. Stel dat je nu zogenaamd per ongeluk wordt doodgereden, zouden mensen daar dan kritische vragen bij stellen?

Zes jaar lang publiceerde Financial Times-journalist Dan McCrum kritische artikelen over onregelmatigheden bij het Duitse betaalbedrijf Wirecard. In juni van dit jaar leidden die tot een van de grootste fraudezaken uit de Europese geschiedenis: de totale ineenstorting van Wirecard. Wat op de beurs ooit €24 mrd waard was, ging in rook op.

Het was de ontknoping van een lang kat-en-muisspel tussen McCrum en Wirecard. De journalist kaartte misstanden in de boekhouding aan. Het bedrijf ontkende die en probeerde McCrum en de Financial Times in diskrediet te brengen. Die strategie was lang succesvol: beleggers stuwden de marktwaarde van het fintechbedrijf zelfs zo ver op, dat de firma een plekje in de Duitse hoofdindex kreeg. Gevestigde Duitse instellingen, zoals Commerzbank, Handelsblatt en zelfs de Duitse toezichthouder Bafin, keerden zich tegen McCrum.

Maar onder druk van nieuwe onthullingen van McCrum moest Wirecard dit jaar toegeven dat er miljarden euro's zoekgeraakt waren. Het bedrijf bleek een groot deel van zijn klanten en omzet te hebben verzonnen.

‘Diep van binnen was ik er altijd van overtuigd dat het ons zou lukken’, vertelt McCrum. ‘Alles wees erop dat we te maken hadden met een crimineel bedrijf. Maar ze leken er zo vaak mee weg te komen.’

Foto: Mary Turner voor het FD

McCrum maakt een ontspannen indruk nu hij vanuit zijn werkkamer thuis via videoverbinding vertelt over de stressvolle strijd met Wirecard. Gekleed in een blauwe trui en met een snor van een paar dagen – ‘deze video-opname wordt niet online geplaatst, toch?’- praat hij over de braakneigingen van de zenuwen, steeds als hij met zijn collega’s op het punt stond een nieuw artikel te publiceren. ‘Je hoopt elke keer dat dit de doorbraak betekent. Maar tegelijkertijd ben je doodsbang dat je een fout over het hoofd hebt gezien, dat dit het stuk is waarmee ze ons kunnen aanklagen.’

Achter hem, op de muur van zijn werkkamer, hangt de Duitstalige poster waarmee de autoriteiten op zoek zijn naar Jan Marsalek, de coo van Wirecard die nog altijd op de vlucht is. ‘Betrug in Milliardenhöhe’ staat er in grote letters boven twee portretten van de Oostenrijker. Miljardenfraude.

Trofee

Zijn chef bij de FT heeft die voor hem laten inlijsten, als trofee. 'Marsalek was altijd de grote tegenstander. Helaas heb ik hem nooit ontmoet.’ Nu zijn de Duitse autoriteiten op zoek naar Marsalek, maar een paar maanden geleden stonden de zaken er nog heel anders voor. Beurstoezichthouder Bafin begon in april zelfs een officieel onderzoek naar McCrum en zijn collega. Ze werden ervan verdacht met hun artikelen te hebben geprobeerd de markt te manipuleren.

‘Ik had ze! Maar toen kwam het besef: wacht eens, zelfs de FT onderzoekt mij nu. Komen ze er dan toch mee weg?’ Dan McCrum

‘De FT heeft ons altijd gesteund, maar moest toen toch een intern onderzoek instellen. Ik had de fraude net helemaal door, ik was klaar om te onthullen dat de belangrijkste klanten van Wirecard helemaal niet bestonden. Ik had ze! Maar toen kwam het besef: wacht eens, zelfs de FT onderzoekt mij nu. Komen ze er dan toch mee weg?’

Hij is even stil en begint dan te lachen. ‘Ja, dat was wel een duister moment.’

Foto: Mary Turner voor het FD

De journalist kwam Wirecard op het spoor in 2014, na een tip van de Britse hedgefondsmanager Leo Perry. ‘Leo noemde het de best gedocumenteerde boekhoudfraude die hij ooit had gezien. De cijfers klopten niet. Ik kon inderdaad zien dat het bedrijf niet de waarheid vertelde over wie zijn klanten waren.’

Aanwijzingen, geen bewijs

Een eerste serie artikelen, onder de noemer The House of Wirecard , leidde wel tot koersdalingen, maar overtuigde de markt uiteindelijk niet van de gaten in de Duitse boekhouding. ‘Het probleem was dat je niet zomaar het woord fraude kan gebruiken zonder het juiste bewijs. En wij hadden sterke aanwijzingen, maar geen bewijs.’

Bovendien: Wirecard vocht terug. Het bedrijf greep een kritisch rapport van een shortseller – een belegger die profiteert van koersdalingen – aan om te claimen dat de Financial Times onder een hoedje speelde met die zogenaamd kwaadaardige beleggers. Met succes: de Duitse financiële pers nam de beschuldigingen over, net als de analisten van Commerzbank. Op de beurs herstelde (en vermenigvuldigde) de Wirecard-koers.

Buitenlandse vijanden

Wirecard slaagde er goed in om critici af te schilderen als buitenlandse vijanden, zegt McCrum. Bovendien tekenden de accountants van EY ieder jaar netjes voor de jaarrekening. ‘Ik denk dat veel mensen zich er niet in wilden verdiepen, want fintech ging door het dak en er waren destijds niet veel betaalbedrijven om in te beleggen.’

Intussen had Wirecard een clandestiene operatie opgezet tegen McCrum, zijn collega’s en zijn familie. Ingehuurde twitterbots haalden online zijn naam en die van zijn vrouw door het slijk. Hackers ontvreemden emails van de verslaggever en voegden die samen met verzonnen berichten. Zo ontstond een dossier waarmee een nepklokkenluider vervolgens kon ‘bewijzen’ dat McCrum samenspande met hedgefondsen.

‘Het idee dat Wirecard er 10 mln voor over had om de verhalen van de website te halen, betekende dat het kennelijk waard was om nog even verder te graven’ Dan McCrum

Privédetectives wisten te achterhalen wie de reguliere bronnen waren van de FT-verslaggevers. Een van die contacten vertelde FT-chef Paul Murphy zelfs dat Wirecard er $10 mln voor over had als Murphy de artikelen over het bedrijf van de FT-website zou halen. Toen een geïntrigeerde Murphy instemde met een ontmoeting, zat hij binnen enkele dagen in een duur Londens restaurant tegenover operationeel directeur Jan Marsalek. Een tafel verderop zaten FT-collega’s met een verborgen camera – maar een omkopingsvoorstel bleef uit.

‘Alleen het idee al dat zoiets $10 mln waard is’, zegt McCrum met grote ogen. ‘Dan is het blijkbaar de moeite waard om nog even verder te graven.’

Compleet gestoord

Terwijl de Wirecard-saga veranderde in een spionnenfilm, bleef een oud probleem bestaan. ‘We konden niet zomaar opschrijven dat dit bedrijf ons te pakken wilden nemen. De hacks, de privédetectives, de nepklokkenluider... het klinkt compleet gestoord. We konden niet bewijzen dat de hacks bij Wirecard vandaan kwamen. Er werd uiteindelijk geen steekpenning geboden. Er was altijd wel iets waardoor we het niet konden publiceren.’

De belangrijkste doorbraak in het onderzoek kwam in oktober 2018. McCrum en een collega kregen een stapel documenten van een klokkenluider in Singapore, vol aanwijzingen dat er niets klopte van de Duitse boekhouding. Terug in Londen sloot McCrum zich maandenlang op in een kamertje op de FT-redactie, zonder internetverbinding. Dat was niet voor niets, zo bleek later: Wirecard had 28 privédetectives ingezet tegen de FT en allerhande Britse investeerders, onder leiding van de Libiër Rami el Obeidi, die na de val van Khadaffi nog kortstondig het hoofd van de Libische inlichtingendiensten was geweest.

Extreem intimiderend

‘We waren al behoorlijk achterdochtig: we bespraken niets telefonisch en bij vergaderingen namen we onze telefoons niet mee. Toen we hier achter kwamen, werden we helemaal paranoïde. Het is extreem intimiderend. Ik heb mezelf altijd voorgehouden dat als er iets gebeurt met een journalist, dat alleen maar meer aandacht trekt. Maar in het donker, op de fiets naar huis, voelde ik me heel kwetsbaar.’

De overwinning kwam uiteindelijk in de vorm van een persbericht van één alinea. Er was €1,9 mrd kwijtgeraakt, zo maakte Wirecard bekend op 18 juni 2020.

McCrum: ‘We zaten in de staart van lockdown, dus ik rende overwinningsrondjes in de keuken. Die jarenlange opbouw... Het was geweldig om te zien hoe snel het ging. In een week ging het van een miljardenbedrijf naar insolventie. Briljant.’

Openstaande vragen

McCrum werkt nu aan een boek over de rol van Bafin en wat hij de ' corporate enablers ' noemt: de veelal Londense advocatenkantoren en consultants die hun reputatie uitleenden ten dienste stelden aan Wirecard. Er zijn immers nog genoeg openstaande vragen, zoals hoe het bedrog zo lang kon duren, en of het bedrijf van meet af aan frauduleus was.

‘De fraude was al een decennium gaande’, zegt McCrum. ‘Bedrog is als een sneeuwbal: het begint klein, maar ieder jaar moeten er nieuwe leugens komen om de oude te verhullen.’ Daarin schuilt de les die alle beleggers kunnen leren, meent hij. 'Als iets niet logisch is, blijf net zo lang vragen stellen totdat je het wel begrijpt.’