Aan 'uitdagingen' geen gebrek. Van de afvalverwerker AEB tot Schiphol: het valt sinds maart allemaal onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Jeroen Olthof (PvdA), de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu. En dan is hij ook nog eens verantwoordelijk voor Tata Steel in IJmuiden.

Dat Tata-dossier is lastig. Vorig jaar vertrok de gedeputeerde Adnan Tekin, omdat hij na drie jaar hard werken geen vat op het dossier kreeg. Er is overlast in de omgeving van de staalfabriek, de maatschappelijke druk nam toe, terwijl de toezichthoudende instanties zoals de Omgevingsdienst steken lieten vallen. Tekin nam zijn 'politieke verantwoordelijkheid'. Voor opvolger Olthof was dat zowel een waarschuwing als een opdracht, want hoeveel invloed heeft de provincie?

Olthof lijkt de mogelijkheden in ieder geval te willen vergroten. Zo nam de provincie vorige week een besluit om de vergunning aan te scherpen en de uitstoot van de pelletfabriek van Tata Steel in te perken. Een belangrijke stap voor de omwonenden én voor de toezichthouders. Want een maatregel in een vergunning, is te handhaven.

Opvallend was dat op de dag van het provinciebesluit, Tata Steel zelf ook met nieuws kwam: het investeert €300 mln om de overlast terug te dringen. Ook Olthof werd verrast door die aankondiging, zegt hij in gesprek met het FD, in zijn kantoor in het Provinciehuis in Haarlem.

De Tata-directie heeft u niet geïnformeerd over het investeringsplan?

'Nee. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat, dat er maatregelen worden genomen om de omgeving gezonder te maken. Wat de beweegreden is voor de investering, vind ik minder relevant.'

Heeft u de staalfabrikant ingelicht over het besluit om de vergunning te verscherpen?

'Ik heb de Tata-directie enkele dagen eerder op de hoogte gesteld dat het besluit dinsdag op tafel zou liggen. Dat leek mij wel zo netjes.'

Er zijn partijen die de Tata-investering een pr-stunt noemen.

'Ja. Kan. Ik zie ook berichten van kritische omwonenden. Maar daarnaast ligt ook een besluit vanuit de provincie en de Omgevingsdienst waarin staat: op basis van de wet- en regelgeving móét je de uitstoot van de pelletfabriek verminderen. Dat Tata het vrijwillig doet, is meegenomen.'

Een jaar geleden vertrok uw voorganger, omdat er geen grip was op Tata Steel. Is er een ommezwaai?

'Bij mijn aantreden in maart zag ik dat in de omgeving het vertrouwen in de GGD, Provincie, Omgevingsdienst en Tata tot een dieptepunt was gedaald. Je hebt met twee systemen te maken. De overheid heeft het systeem van regels en wetten, de samenleving denkt vanuit de eigen leefwereld: wat zie ik, ruik ik, hoor ik. Het verschil tussen die systemen werd steeds groter. Dan moet je in gesprek gaan, de deuren openen en luisteren.' We hebben een programma gemaakt (Tata Steel 2020-2050). Concrete maatregelen moeten uiteindelijk het vertrouwen vergroten.

Olthof doelt daarmee op de bewoners uit Beverwijk en Wijk aan Zee, naast de staalfabriek, die ongerust zijn over de uitstoot. Stank- en stofoverlast komen regelmatig voor. De onderzoeken van de GGD en het RIVM onderschrijven die overlast: van gevaarlijke stoffen in de grafietregens, tot meer kankerpatiënten in de omgeving.

Het 'Programma Tata Steel 2020-2050' omvat een toekomstvisie en stappen om het toezicht te verscherpen. De investering van €300 mln, is een 'antwoord' hierop claimt Tata. Zo wil de staalfabriek zeven projecten aanpakken, waaronder de pelletfabriek en de kooks- en gasfabriek 2, waar grondstoffen worden bewerkt, om de geur en stofuitstoot te verminderen.

‘Ik hoop dat we nu stappen gaan nemen. Uiteindelijk mogen de mensen mij over twee jaar daarop afrekenen’

Toch betekent dit niet direct dat er nu 'vat' is op het Tata-dossier. Zo oordeelde de rechter eind november nog dat de provincie Noord-Holland opnieuw moet kijken naar de normen voor uitstoot van schadelijke stikstofoxiden door Tata. De rechter vindt de vergunning op dit punt onvoldoende onderbouwd. De zaak werd aangespannen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De provincie heeft 36 weken de tijd gekregen om dit aan te passen. Ook het vertrouwen van de omgeving is nog niet volledig terug. Omwonenden ondernemen zelf actie in de vorm van protesten, meerdere bewoners hebben aangifte gedaan tegen Tata en er wordt een groepsvordering voorbereid.

U hebt een plan geschreven. Is het, gezien de ontwikkelingen, niet tijd voor actie in plaats van plannen?

'Ik hoop dat we nu stappen gaan nemen. Mijn ambitie in maart was om het maximale te doen, binnen de ruimte die ik heb als gedeputeerde, om bij te dragen aan een gezondere en veilige omgeving. Uiteindelijk mogen de mensen mij over twee jaar daarop afrekenen.'

De politieke verantwoordelijkheid ligt bij u. Kunt u Tata bewegen om iets te doen?

'Mijn opties liggen in de regelgeving en het mogelijk aanscherpen van de vergunning. En gesprekken voeren met Brussel en Den Haag om te kijken waar de wetten mogelijk aangepast kunnen worden. Omdat Tata nu zelf met een plan komt, kunnen we sneller een tijdspad afspreken. Je had ook een formele situatie kunnen krijgen, waarin Tata met de hakken in het zand zou gaan.'

Maar dan moet die regelgeving wel nageleefd worden.

'Mijn eerste maand begon met een dieptepunt, met de niet verstuurde aanmaningen naar Harsco, dat restproducten verwerkt waarbij stofexplosies waren ontstaan. Harsco hoefde een ton euro aan dwangsommen niet te betalen. Dieper dat dan kunnen we niet komen, denk ik dan. Nu zijn we aan het bouwen. We hebben nu een potje van €2,8 mln voor extra toezicht, voor twee jaar. Niet alleen regels verscherpen, maar ook toezien op naleving. Ook openen we een vestiging in Wijk aan Zee. Wanneer bewoners overlast ervaren, nemen onze mensen dat direct waar.'

‘De IJmond is een industriële omgeving, dat betekent dat er altijd een vorm van overlast is’

U zegt "overlast ervaren". Dat klinkt subjectief?

'Dat zijn die twee systemen: de cijfers, wat we meten, en de leefwereld, wat we merken. De IJmond is een industriële omgeving, er is altijd een vorm van overlast. Maar dat moet op een acceptabel niveau liggen. Er kan een keer geluid zijn, maar je moet niet iedere nacht wakker liggen.'

Hoeveel druk kunt u uitoefenen als Tata de plannen niet omzet in acties?

'Ik merk een oprechte drive om te willen veranderen. Maar we hebben een wettelijk kader achter de hand, zoals de aangescherpte vergunning voor de pelletfabriek.'

Dat is voor één project. Wat kunt u bij de andere projecten doen? Bijvoorbeeld bij de oude kooksfabriek. Kunt u als toezichthouder vervanging afdwingen?

Nee. We kijken waar we de vergunningen kunnen aanscherpen, maar vervanging kan ik niet afdwingen. Net zo goed dat ik niet kan verbieden om een oude diesel te rijden. Omwonenden mogen maximale inspanning verwachten. Maar ik ben ook afhankelijk van de wet- en regelgeving. En van de vrije wil van Tata Steel.'