Tech en media

Van globetrotter naar huismus

Voor mensen die veel reisden voor hun werk betekende het stilvallen van het reisverkeer ineens een heel ander leven. Niet meer rennen voor het vliegtuig, maar elke dag thuis. Geen koffie meer in dat ene fijne tentje in een verre stad, maar uit je eigen apparaat. Niet meer de sport van zo efficiënt mogelijk je trolley pakken, maar in je joggingbroek Zoomen. Het FD vroeg drie voormalige globetrotters naar hun ervaringen.