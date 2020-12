Detailhandel

Vlak voor kerst de winkels dicht: branche hekelt willekeur

Het zit er dik in dat premier Mark Rutte vanavond een langdurige sluiting van alle niet-essentiële winkels zal afkondigen. Zo'n sluiting zal in hoge mate arbitrair zijn. Want wat is essentieel, en wat niet? En waarom moeten alle winkels dicht, als het maar in een handvol steden te druk was?