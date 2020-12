Telecom

'Als ceo kun je het met een paar fouten behoorlijk spannend maken'

Internetverbindingen hebben Nederland dit jaar mede overeind gehouden. Het is geen moment echt de vraag geweest of het netwerk het massale thuiswerken en videobellen aan zou kunnen, zegt KPN-ceo Joost Farwerck, terugkijkend op zijn eerste volle jaar aan het roer van het telecombedrijf. 'Maar in een keer werd super zichtbaar hoe belangrijk die verbindingen naar de huizen zijn. Ook voor onszelf.'