Foto: Reuters

In het kort Shell verkoopt een klein deel in een groot gasproject in Australië. Het bedrijf blijft een meerderheidsbelang houden in het miljardenproject. Aardgas blijft de komende jaren volgens Shell nodig in aanvulling op hernieuwbare energie.

Olie en gasmultinational Shell verkoopt voor $2,5 mrd een minderheidsbelang van 26,25% in een deel van het Australische gasproject Queens Curtis LNG. Het gaat om een belang in de infrastructuur van het immense gasproject. Shell is nu nog 100% eigenaar van de opslagtanks voor vloeibaar gas (lng), de steigers en de infrastructuur. Na de verkoop is het belang van Shell in de infrastructuur gelijk aan het 73,75%-belang dat Shell houdt in de hele LNG-joint venture. Queens LNG is een van de grootste gasfabrieken in Australië, die vooral op de export is gericht.

'Als gevolg van de voordelen die het als schoonst verbrandende fossiele brandstof biedt om hernieuwbare energie aan te vullen, is aardgas een heel belangrijk onderdeel van de strategie van Shell om meer en schonere energie aan te bieden', aldus Shell in een persbericht.

Verkoopprijs in lijn met verwachting

Shell verwacht dat de wereldwijde vraag naar lng sneller zal groeien dan de totale vraag naar energie. De Queensland-gasfabriek is volgens de olie- en gasmultinational daarom cruciaal om tegemoet te komen aan die stijgende energiebehoefte.

Shell verkoopt het belang aan Global Infrastructure Partners Australia. De verkoopprijs van het belang, dat Shell eerder dit jaar in de etalage zette, was in lijn met de verwachtingen. De verkoop moet in de eerste helft van 2021 zijn afgerond.

Dividend

De verkoop maakt onderdeel uit van een groot verkoopprogramma van Shell om de balans te versterken en het bedrijf te stroomlijnen. Shell wil jaarlijks voor minstens $4 mrd aan onderdelen verkopen.

Het terugdringen van de schuld van Shell moet bijdragen aan de doelstelling om het dividend de komende jaren weer langzaam te kunnen verhogen. Afgelopen jaar verlaagde het bedrijf zijn dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog.

Nieuwe afschrijvingen

Shell kondigde maandagmorgen ook aan voor $4,5 mrd aan afschrijvingen te zullen rapporteren in het vierde kwartaal. Die hebben onder andere te maken met waardedalingen van projecten en herstructurering van contracten. Het bedrijf boekte eerder dit jaar al voor bijna $20 mrd aan afschrijvingen door de negatieve effecten van de coronapandemie. Maatregelen om de pandemie te beteugelen hebben wereldwijd geleid tot een lagere vraag naar olie- en olieproducten.

Shell waarschuwt dat het resultaat van de handel in olie en gas in het laatste kwartaal een stuk lager zal uitvallen dan in het derde kwartaal. Toen zorgde een sterk handelsresultaat er nog voor dat Shell een verlies wist te vermijden. De update van Shell laat zien dat de pijn van de coronpandemie nog niet voorbij is.

Reorganisatie Reshape

Shell is ook bezig om duizenden banen te schrappen in de grote reorganisatie Reshape. De kosten daarvan zullen vooral in 2021 neerslaan. Shell publiceert 4 februari de resultaten over het vierde kwartaal.

Op het Damrak is het aandeel Shell met een daling van 7% een van de grootste verliezers. In heel Europa staan olieaandelen fors in de min. BP verliest in Londen 6% en Total in Partijs levert ruim 4% in. Dat lijkt vooral een reactie op de sterk gedaalde olieprijs. De prijs van een vat ruwe Brent olie daalde maandag weer onder de $50 uit angst dat een nieuwe coronavariant die in Groot-Brittannië is opgedoken wereldwijd tot een nieuwe ronde lockdowns zal leiden. Dat zal ook gevolgen hebben voor de vraag naar olie, verwachten handelaren.