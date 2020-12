Crowdfunding, een belangrijke levenslijn voor kleine ondernemers, is dit jaar minder in trek onder beleggers. Het aantal succesvolle investeringen via crowdfunding is gedaald in het coronajaar.

Dit jaar staken beleggers via crowdfunding €270 mln in bedrijven en projecten, gelijk aan het niveau van 2018. Daarmee wordt de stijging van 21% in 2019 tenietgedaan, schrijft brancheorganisatie Crowdfundmarkt in een maandag gepresenteerd onderzoek.

De overheid en de banken draaiden dit jaar de kredietkraan flink open om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat betekende dat bedrijven ook daar terechtkonden voor financiering en zich mogelijk om die reden minder vaak hebben gemeld voor crowdfunding.

Die ontwikkeling viel ook terug te zien in het aantal faillissementen, dat op het laagste niveau in tijden lag. In de eerste 48 weken van 2020 zijn 3008 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 475 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, berekende het CBS eerder deze maand.

In april van dit jaar werd al duidelijk dat het geen geweldig jaar voor de crowdfundsector zou worden. Het aantal crowdfundingprojecten daalde in de eerste maanden van corona sterk. Bij bepaalde platformen was het aantal projecten de helft minder dan gebruikelijk. Investeringsrondes waren kleiner, en het duurde langer voordat ze volgetekend waren.