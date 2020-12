Soms komt er een aanbieding voorbij die je niet kunt laten liggen. Voor Philips was dat het Amerikaanse zorgtechnologiebedrijf Biotelemetry, dat voor €2,3 mrd wordt overgenomen. In een toelichting voor de media en analisten werd Philips-ceo Van Houten afgelopen vrijdag gefeliciteerd met het 'kerstcadeautje' waar zijn bedrijf zichzelf op had getrakteerd.

Biotelemetry is marktleider in de Verenigde Staten op het gebied van hartbewaking op afstand. En dat was nou net een gat in de dienstverlening van Philips. Het bedrijf heeft al langer grote aspiraties op het gebied van telezorg, maar het is nu nog vooral groot op de markt van apparatuur voor in ziekenhuizen. Met de sensoren en het platform van Biotelemetry erbij kan Philips straks de hele keten van diagnose tot zorg voor chronische patiënten bieden.

Over het nut van de aankoop was dus geen kritische noot te kraken, maar de timing van de aankoop was wel opvallend. Philips maakte begin dit jaar bekend de divisie af te stoten die huishoudelijke apparaten maakt, zoals de Senseo koffiemachines en stofzuigers. Maar bijna een jaar later is die kogel nog niet door de kerk.

Het lijkt een logischer strategie die verkoop eerst te doen en met de opbrengst iets anders te kopen dat dichter bij de huidige doelstelling van het bedrijf ligt, zoals dus Biotelemetry. De schattingen over wat de af te stoten divisie moet opbrengen lopen nogal uiteen. Afgelopen zomer meldde persbureau Bloomberg dat er volop belangstelling zou zijn en werd een mogelijke opbrengst van €4 mrd genoemd.

Dat bedrag lijkt veel te hoog voor een divisie waar snelle groei er niet meer in zit en waar de marges niet bijzonder hoog zijn. Bartjens schatte eerder dat een opbrengst tussen de €2 mrd en €3,4 mrd reëler zou zijn. Met een bedrag daar ergens tussenin zou Philips de prijs voor Biotelemetry, die het in contanten gaat betalen, zo kunnen wegstrepen.

Maar goed, blijkbaar achtte Philips de tijd rijp om de aankoop nu al te doen. En een blik op de beurskoers van Biotelemetry biedt daarvoor de verklaring. Die was inmiddels aardig weggezakt van het hoogste punt begin 2019. Nog veel langer wachten en de prijs van het cadeautje zou zomaar flink kunnen oplopen.

De vraag is dan wel of Philips hiermee zijn onderhandelingspositie voor het verkopen van de huishoudelijke tak niet heeft verzwakt? Kan het bedrijf nog tot het gaatje onderhandelen als het net zo'n stevige uitgave heeft gedaan?

Een blik op de schuldratio van het bedrijf leert dat dat wel meevalt. Philips had eind vorig jaar een schuldratio van 1,1, (de nettoschuld afgezet tegen de winst voor aftrek van rente, belasting en afschrijvingen). Die ratio schiet na de overname omhoog naar ruim 1,9. Een forse stijging, maar nog steeds ruim onder de grens van 2,5 die doorgaans wordt aangehouden als een gezonde marge. Van Houten kan in de onderhandelingen gewoon zijn poot stijf houden.