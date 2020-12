Foto: Jack Guez/AFP

In het kort Het Europese medicijnagentschap EMA heeft het eerste coronavaccin goedgekeurd. De goedkeuring is voor veel EU-landen een startsein om te gaan vaccineren. Verschillende landen starten zondag, Nederland waarschijnlijk op 8 januari.

De laatste grote horde voor het grootscheeps vaccineren in veel Europese landen is genomen. Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van het coronavaccin dat Pfizer samen met Biontech heeft ontwikkeld. In een persconferentie maandagmiddag verklaart het medicijnagentschap dat het middel veilig is en voldoende bescherming biedt tegen het coronavirus.

De EMA spreekt van een grote stap vooruit in de bestrijding van het coronavirus. In een persconferentie benadrukt de organisatie niettemin dat bij het goedkeuringsproces de veiligheid voorop stond en het vaccin op meer dan 40.000 mensen is getest. De onderzoeksdata verschijnen bovendien online, zodat ook andere wetenschappers de data kunnen evalueren. Ook blijft er tijdens de komende tijd gecontroleerd worden op eventuele bijwerkingen van het vaccin.

Vertrouwen

Die transparante manier van werken is volgens de EMA belangrijk, omdat het succes van het vaccinatieprogramma vooral afhangt van het vertrouwen dat burgers in het vaccin hebben.

De toestemming komt niet als een verrassing. Eerder werd het middel al goedgekeurd in de Verenigde Staten, dat een week geleden met zijn vaccinatieprogramma is begonnen. Afgelopen weekend keurde de autoriteiten in Zwitserland het middel al goed. Het Verenigd Koninkrijk is verder een vaccinatieprogramma begonnen op basis van een noodgoedkeuring. Ook andere landen zoals Singapore hebben al toestemming gegeven.

Startsein voor programma

De goedkeuring is voor veel landen in de Europese Unie het startsein om met vaccineren te beginnen. Duitsland, Italië en Frankrijk verwachten zondag al te beginnen. Ook Oostenrijk, Spanje, Burgarijen en Hongarije denken nog deze maand te kunnen gaan vaccineren. In Nederland worden de eerste vaccinaties vanaf 8 januari verwacht. In een brief aan de Tweede Kamer zegt gezondheidsminister Hugo de Jonge dat zijn departement daarmee voor een 'zorgvuldige en verantwoordelijke' planning is gegaan.

In totaal heeft de Europese Unie de hand kunnen leggen op 300 miljoen doses. Eerder op maandag lekte al uit dat het 15,50 per vaccin gaat kosten. Dat is iets minder dan de $19.50 die in de Verenigde Staten wordt betaald.

Snelle goedkeuring

Het goedkeuringsproces is relatief snel verlopen. Normaal gesproken duurt het jaren voordat een vaccin kan worden goedgekeurd. De reden dat het nu zoveel sneller kon, komt omdat meerdere stappen in het goedkeuringsproces tegelijkertijd zijn uitgevoerd, terwijl die stappen normaal na elkaar worden genomen. Eerder bleek uit de experimenten al dat het middel zo'n 95% van de ziektegevallen voorkomt. En dat wordt beschouwd als hoog. Bovendien zijn er geen bijwerkingen aan het licht gekomen die goedkeuring in de weg zitten. Logistiek heeft het vaccin wel een groot nadeel: de flesjes met het middel moeten zeer koud op -70 graden Celsius worden bewaard.

Naast het vaccin van Pfizer is ook het vaccin van Moderna dichtbij een goedkeuring. De middelen van AstraZeneca en het grotendeels in Nederland ontwikkelde vaccin van Janssen (Johnson & Johnson) volgen naar verwachting pas later.