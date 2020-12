Anders Invest, een investeerder uit Maarsbergen in een kleine twintig maakbedrijven, heeft een belang van 60% in Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw gekocht.

In een persbericht zegt Anders niets over de overnamesom. Leemberg, een middelgrote fabrikant van leidingsystemen, is ruim een halve eeuw oud en heeft een jaaromzet van €20 mln tot €25 mln. Er werken ruim 150 mensen.

Van de vier aandeelhouders hebben er twee hun stukken verkocht aan Anders. André Wijbenga en Robin van Hunen blijven minderheidsaandeelhouder en vormen met nieuwkomer Joost Vulto de nieuwe directie. Vulto wordt eveneens minderheidsaandeelhouder.