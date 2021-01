De financieel bestuurder van bouwbedrijf Heijmans, Hans Janssen (53), vertrekt per half april. Hij wordt cfo bij zuivelconcern FrieslandCampina. Dat melden beide bedrijven maandag in afzonderlijke persberichten. Janssen was bij Heijmans drieënhalf jaar cfo en lid van de raad van bestuur. Hij volgt bij FrieslandCampina Jaska de Bakker op. Die vertrekt in de zomer en gaat zich toeleggen op het vervullen van een aantal commissariaten.

Janssen verlaat het bedrijf na de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 april. De raad van commissarissen is een procedure gestart voor de benoeming van een nieuwe cfo, zo laat Heijmans weten. Janssen was eerder werkzaam bij Unilever in diverse functies van 1995 tot 2008. Van 2008 tot eind 2017 was hij financieel bestuurder bij het apothekersbedrijf en leverancier van medische hulpmiddelen Mediq.

Janssens overstap in een duidelijke carrièrestap. FrieslandCampina heeft een ruim vijf keer grotere omzet dan Heijmans. Het grootste Nederlandse zuivelconcern was in 2019 goed voor een omzet van €11,3 mrd tegen €1,8 mrd bij het aan de Amsterdamse beurs in de smallcap-categorie genoteerde Heijmans.

Heijmans weer op de been

Janssen heeft samen met de eind 2016 aangetreden ceo Ton Hillen het bouwbedrijf na een reeks van moeilijke jaren weer op de been geholpen. In de periode 2007-2016 schreef het bedrijf zeven jaar rode cijfers. Dat kwam vooral door de economische crisis, met dalende omzetten en afboekingen op grondposities. Verder liep Heijmans vast in een aantal infra- en utilitaire projecten. Daardoor stond in 2016 zelfs de continuïteit op het spel.

Met Hillen aan het roer stootte Heijmans onderdelen af, scherpte zijn acceptatiebeleid van projecten aan, saneerde de projectenportefeuille, slankte af en loste met de verbeterde winst schulden af. Met de wind in de rug van een aantrekkende woningmarkt verbeterden de resultaten.

Vergeleken met 2007 is Heijmans nu een heel ander bedrijf. De balans is nog maar een derde van die in 2007. De omzet is 60% lager. Na het afstoten van zijn buitenlandse dochters is Heijmans puur op Nederland georiënteerd, met nog maar 4600 werknemers tegen 10.000 in 2007.