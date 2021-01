De raad van commissarissen (rvc) van telecombedrijf KPN wil Gerard van de Aast (63) benoemen als rvc-lid. Van de Aast was topman bij Imtech ten tijde van het faillissement van de technisch dienstverlener in 2015. Een groep gedupeerde Imtech-beleggers heeft hem twee jaar geleden gedagvaard voor zijn rol voorafgaand aan het faillissement.

Van de Aast is op dit moment rvc-voorzitter bij de NS, commissaris bij ingenieursbureau Witteveen+Bos en vicevoorzitter van de rvc van Signify. Eerder vervulde hij managementfuncties bij onder meer uitgever Reed Business en bouwconcern VolkerWessels.

Gefronste wenkbrauwen

De benoeming bij Signify leidde vier jaar geleden tot gefronste wenkbrauwen bij de Vereniging van Effectenbezitters. De belangenorganisatie van beleggers wees erop dat Imtech onder leiding van Van de Aast €1,1 mrd ophaalde bij de aandeelhouders en niet lang daarna alsnog failliet ging.

Curatoren van Imtech hebben het bankroet nog altijd niet afgewikkeld. Twee jaar geleden werden in totaal veertien bestuurders en commissarissen, onder wie Van de Aast gedagvaard door een groep van tien beleggers, die hen verantwoordelijk houden voor de financiële schade.

Bij Signify nam rvc-voorzitter Arthur van der Poel in stellige bewoordingen afstand van de suggestie dat Van de Aast iets te verwijten zou zijn gedurende zijn ceo-schap bij Imtech. 'Hij heeft zijn uiterste best gedaan om het bedrijf overeind te houden', aldus Van de Poel. In 2018 werd Van de Aast herbenoemd bij de NS voor een tweede termijn van nog eens vier jaar.

14 april

KPN ziet eveneens geen reden om te twijfelen. In een persverklaring roemt president-commissaris Duco Sickinghe de grote ervaring die Van de Aast in diverse leiderschapsrollen heeft opgedaan. Bij KPN moet hij vanaf de jaarvergadering op 14 april de plaats innemen van Derk Haank, die terugtreedt als rvc-lid na drie termijnen van ieder vier jaar.