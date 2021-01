Sanofi heeft overeenstemming bereikt met Kymab, een Britse ontwikkelaar van antilichamen voor medicijnen tegen ontstekingen en kanker, voor een overname van in totaal $1,45 mrd (bijna €1,2 mrd). Dat heeft het Franse farmaceutische concern maandag voorbeurs bekendgemaakt.

Sanofi verwerft daardoor wereldwijd de rechten op een menselijke antilichaam, KY1005 geheten, waarmee op een nieuwe wijze een groot aantal aandoeningen kunnen worden behandeld. Sanofi en Kymab zijn met elkaar overeengekomen dat het overnamebedrag in twee tranches wordt betaald: $1,1 mrd in eerste instantie en later, als bepaalde doelstellingen zijn gehaald, de resterende $350 mln. Sanofi verwacht de overname halverwege dit jaar te kunnen afronden na goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

Kapitaalinjectie Bill & Melinda Gates

Kymab, dat in Cambridge is gevestigd, begon in 2010 als een start-up. In 2014 kreeg het een kapitaalsinjectie van $40 mln van de Bill & Melinda Gates Foundation, die wereldwijd $68 mrd in medische bedrijven heeft belegd. Sindsdien staken ook andere investeerders geld in Kymab.

De stichting van Bill Gates en zijn vrouw geldt als langetermijninvesteerder, aldus Kymab, en helpt het biotechnologiebedrijf ook bij de ontwikkeling van vaccins in ontwikkelingslanden.