Foto: Matthew Busch/Bloomberg

Is dit de grootste reorganisatie van Shell?

'Als je kijkt naar complexiteit, breedte en diepte dan is deze reorganisatie wel groter dan eerdere die we gehad hebben. De reorganisatie zal te merken zijn door de hele organisatie', zegt een woordvoerder van het bedrijf. Maar Shell houdt zich, zoals gebruikelijk, wat op de vlakte. 'Naast banen die verdwijnen zullen er ook banen bijkomen.' Te verwachten valt dat Shell onder meer wil groeien in groene energie.

Hoe valt dit op de werkvloer?

Werknemers zijn ongerust, zegt Tjeerd Orie van CNV. Hij verwacht dat er vooral kantoorfuncties zullen verdwijnen, in Rijswijk en Den Haag. De banen in de haven en bij de raffinaderijen zullen worden ontzien, al het is wachten op meer details. Maar het voelt niet als uitslaande brand, zegt Orie. De ontslagronde werd afgelopen najaar ontvouwd, dus het bericht van dinsdagavond is de voorlopige uitwerking daarvan. 'En er ligt een goed sociaal plan klaar.'

Kan ontslagen personeel uitwijken naar andere olie- en gasbedrijven?

Dat is onwaarschijnlijk. Shell ontslaat ongeveer 10% van zijn mensen in Nederland. Wereldwijd zullen in de reorganisatie zo'n zevenduizend tot negenduizend banen verdwijnen. Bij andere 'oil majors' is de situatie vrijwel identiek: BP, ExxonMobil en Chevron meldden afgelopen jaar dat ze zo'n 15% van hun banen willen schrappen. Alle bedrijven kampen met gedaalde inkomsten vanwege de lage olieprijs, die deels is ingegeven door de coronapandemie. Dus zullen er bij deze multinationals tienduizenden banen verdwijnen. Dat geldt ook voor toeleveranciers: afgelopen voorjaar meldde Fugro nog dat het 10% van zijn personeel zou ontslaan. Overal in de keten van de olie- en gasbedrijven is dus pijn.

Is een bedrijf zo groot als Shell constant aan het reorganiseren?

Van de buitenkant lijkt het daar wel op. Vijf jaar geleden kocht Shell voor $61 mrd het Britse gasbedrijf BG. Die aankoop moest Shell volgens topman Ben van Beurden 'een simpeler bedrijf met een hogere winstgevendheid maken'. Bij het samenvoegen van de twee bedrijven, werden 10.000 banen geschrapt. Dus Shell is zeker gewend om te saneren. In 2010 werkten er bij het bedrijf 93.000 mensen. Afgelopen jaar waren dat er 83.000.

Met de reorganisatie wil het bedrijf zo'n $2 mrd aan kosten besparen. Is dat veel, in de context van Shell?

Bij Shell is alles groot. In 2019, het recentste jaar met een jaarverslag, kwamen de personeelskosten uit op $13,2 mrd. Als de besparing van $2 mrd wordt behaald, dan scheelt dat 15% in de personeelskosten. Dat is weer beter voor de concurrentiepositie. De totale operationele kosten van Shell bedroegen bijna $38 mrd in 2019. De personeelskosten zijn dus een derde van de operationele kosten van het olie- en gasbedrijf. De besparing komt neer op zo'n 5% van alle operationele kosten.

Blijft Ben van Beurden zelf aan als topman?

Het antwoord op die vraag heeft vermoedelijk alleen hijzelf, en misschien een select groepje vertrouwelingen. Zijn blazoen is niet ongeschonden: hij is de eerste topman sinds de Tweede Wereldoorlog die de winstuitkering moest verlagen. Britse aandeelhouders zouden, anoniem, hebben aangedrongen op het vertrek van Van Beurden, die langst zittende Shell topman is in meer dan dertig jaar. Complicerend is wel dat ook dat de termijn van president-commissaris Chad Holliday, die sinds 2010 toezichthouder is bij Shell, eindigt. Het is de vraag of een bedrijf met de omvang van Shell zowel de topman als de belangrijkste toezichthouder op vrijwel hetzelfde moment wil vervangen.