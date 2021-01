In het kort Op de Amsterdamse woningmarkt komt iets meer beweging.

Voor het derde kwartaal op rij groeit het aanbod.

Volgens makelaars trekken mensen naar de randen van de stad en daarbuiten.

De Amsterdamse cijfers staan in schril contrast met de rest van Nederland.

Op de Amsterdamse woningmarkt komt weer wat beweging. Ondanks een recordaantal verkopen stonden er in de hoofdstad en omgeving eind vorig jaar meer woningen te koop dan voor de coronacrisis. Het aanbod is voor het derde kwartaal op rij gegroeid.

Die conclusie trekken Amsterdamse makelaars donderdag op basis van de nieuwste woningmarktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De groei van het aanbod in de regio Amsterdam, waaronder ook Abcoude en Diemen vallen, staat haaks op het beeld in de rest van Nederland. Daar hebben huizenzoekers juist steeds minder te kiezen.

'Het komt door corona', zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de Amsterdamse makelaarsvereniging. Volgens hem zijn sommige Amsterdammers door de pandemie en het thuiswerken op zoek gegaan naar iets grotere huizen aan de randen van de stad en daarbuiten. 'Er is een groep mensen die alles in Amsterdam deed: wonen, werken en recreëren. Zij namen kleinere huizen voor lief, maar zijn gaan nadenken', zegt Wijnen.

Meer huizen te koop

En dus valt er iets meer te kiezen in Amsterdam, waar landelijke veranderingen op de woningmarkt vaak als eerste te zien zijn. In het midden van het vierde kwartaal stonden er ongeveer tweeduizend woningen te koop in Amsterdam, ruim 10% meer dan op hetzelfde moment in 2019. De markt blijft echter krap, huizenzoekers kunnen kiezen uit gemiddeld drie woningen, in sommige wijken zoals Amsterdam-West zijn dat er nu vijf. 'Een krapte-indicator tussen vijf en tien wil zeggen dat er een normalisering van de markt optreedt', zegt Wijnen.

Huizenbezitters zetten vooral appartementen in de verkoop. Het aanbod in die categorie was eind vierde kwartaal bijna een vijfde hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft volgens Wijnen ook te maken met het wegblijven van toeristen en internationale werknemers vanwege de coronapandemie. Sommige Airbnb-verhuurders hebben hun appartement te koop gezet.

Volgens Amsterdamse makelaars ligt de aanbodstijging niet aan de verminderde interesse van kopers. In het afgelopen kwartaal werden er ruim 2700 verkocht, het hoogste aantal in vier jaar tijd.

Duurder en duurder

Daarom zijn er ook nauwelijks lagere prijzen te zien in de hoofdstad, maar de groei vlakt wel af. Dat komt ook omdat de prijzen in Amsterdam al jaren hoog zijn. Volgens de NVM betaalden huizenkopers in de regio Amsterdam gemiddeld €493.000 voor een koopwoning. Dat is 3,4% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

Ook hier vallen appartementen op. Die zijn nog altijd duurder vergeleken met eind 2019, maar kopers betaalden vlak voor de pandemie €4000 minder voor een appartement dan eind 2020.

Weg van de Randstad

Zoiets is niet te zien in de landelijke cijfers. De NVM noteerde net als vorig kwartaal een recordstijging van de huizenprijzen. Een koophuis kostte gemiddeld €365.000, dat is 11,6% ten opzichte van eind 2019. In enkele plaatsen, waaronder Zutphen en Hardenberg, stegen de huizenprijzen met meer dan een vijfde.

Ook het aanbod in heel Nederland blijft maar dalen. Huizenzoekers kunnen nu gemiddeld kiezen uit minder dan twee woningen. 'We hebben écht een substantiële toename van het aantal woningen nodig, zodat ze betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen betrekken', zegt NVM-voorzitter Onno Hoes in een toelichting op de cijfers.

Volgens de makelaarsclub blijven mensen wegtrekken uit de Randstad. Ongeveer een op de tien randstedelijke huizenzoekers zocht een woning in een provincie buiten de Randstad en Flevoland, dat was in 2015 nog ongeveer 5,5%. Die trend wordt volgens de NVM 'hier en daar' versterkt door de coronacrisis. Vooral in Zuidwest-Friesland en Zuidoost-Drenthe waren veel randstedelijke kopers te vinden.

Niet optimistisch over nieuwbouw

Ook de prijzen van nieuwbouwwoningen bleven stijgen, naar €421.000 per stuk in het laatste kwartaal van 2020. Dat is 9,2% hoger dan een jaar eerder. Volgens de makelaars is die stijging fors, maar niet zo hard als in voorgaande jaren. Toen stagneerde de bouw van nieuwe huizen vanwege de stikstof- en pfas-crisis, terwijl er vorig jaar een vijfde meer is gebouwd dan in 2019.

De NVM is niet zo optimistisch over de nieuwbouwplannen op korte termijn. Volgens de makelaars komen er dit jaar vooral projecten in de verkoop die voor de coronacrisis zijn ontwikkeld. Sindsdien zou de besluitvorming trager zijn omdat projectontwikkelaars en gemeentelijke ambtenaren vanuit huis moeten werken. Dat komt volgens de NVM de bouwproductie niet ten goede.