Hema schrapt met onmiddellijke ingang alle lopende bestellingen. Ook worden er voorlopig geen nieuwe bestellingen geplaatst. Ook wordt de betaaltermijn met dertig dagen verlengd, ongeacht of producten al geleverd zijn of niet, meldt Trouw.

Het dagblad citeert uit een brief die maandag is verstuurd aan Hema's leveranciers in Azië. Hema laat weten dat het gaat om een eenzijdige aanpassing van de afspraken. Hoewel het bedrijf duidelijk kampt met de gevolgen van de coronacrisis, moet het opschorten van bestellingen niet gezien worden als een crisismaatregel, benadrukt het bedrijf. Omdat een groot deel van het personeel thuiswerkt loopt de verwerking van facturen ver achter op schema. Ook is er, door de afgenomen vraag sinds de lockdown, geen ruimte in het schap om nieuwe voorraden te ontvangen. Hema zegt wekelijks €10 mln aan omzet te moeten missen sinds de lockdown begon, nu vier weken geleden.

Het concern was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.