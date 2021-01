Amerikanen mogen blijven handelen in de aandelen van Chinese betaalbedrijven. Het Amerikaanse ministerie van financiën blokkeert plannen van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken en het Pentagon om Amerikaanse investeerders te verbieden aandelen te houden in deze bedrijven.

Het gaat onder meer over Alibaba, Tencent en Baidu. Volgens de veiligheidsdiensten en het ministerie van buitenlandse zaken onderhouden ze banden met het Chinese militaire apparaat en is een verbod op het handelen in posities in deze bedrijven op zijn plaats.

Aanscherping

In november vorig jaar besloot president Donald Trump al dat Amerikanen niet meer mogen investeren in bedrijven die banden hebben met het Volksbevrijdingsleger. Woensdag kwam hij met een aanscherping van het beleid. Amerikanen die posities hebben in bedrijven op de door het Pentagon samengestelde lijst, moeten die binnen een jaar verkopen. Dat was een nadrukkelijke wens van de zogenoemde China Hawks in de Senaat.

Deze voorstanders van een harde lijn naar China hebben de laatste maanden hard gelobbyd om ook Chinese fintechs en zoekmachines, zoals Baidu, ook op de zwarte lijst te krijgen. Daar was haast bij. Strengere regels die nu ingevoerd worden, zijn niet zomaar terug te draaien door Joe Biden als hij volgende week aantreedt als de 46ste president van de Verenigde Staten.

Geknald

Van een ban op betaalbedrijven is voorlopig nog geen sprake, meldt de Financial Times. De Britse krant schrijft dat het de afgelopen dagen behoorlijk geknald heeft tussen de Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin en de minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo en defensieminister Chris Miller. Uiteindelijk wist Mnuchin, geholpen door het grote aantal officials dat is opgestapt na de rellen van vorige week, Trump te overtuigen van zijn argumenten.

Het decreet dat Chinese betaalapps zoals Alipay en WeChat Pay verbiedt in de VS blijft nog wel gewoon van kracht. Volgens Trump zijn de apps een bedreiging van de 'nationale veiligheid'. De Chinese Communistische Partij zou via de betaalsoftware toegang kunnen krijgen tot smartphones, computers en tablets en tot 'grote hoeveelheden persoonlijke gegevens en gevoelige data'. 'Dit zou China de mogelijkheid geven om locaties te traceren van federale werknemers en aannemers en zo persoonlijke dossiers aan te leggen.'

Die angst is niet ongegrond. Recent bleek de macht van China over het lokale bedrijfsleven. De beursgang van Ant Group, het moederbedrijf van Alipay, ging niet door onder druk van de autoriteiten. Sindsdien is de oprichter van het bedrijf, Jack Ma, spoorloos verdwenen.

De Amerikaanse sancties op Chinese apps zijn niet onbeantwoord gebleven. China voerde recent nieuwe regels in om bedrijven in China te kunnen straffen als zij zich houden aan Amerikaanse wetgeving.