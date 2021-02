Foto: picture alliance / Mandoga Media

In het kort Omzet en winst stijgen bij Relx altijd heel voorspelbaar.

Dit jaar is alles anders door de divisie die vakbeurzen organiseert.

Analisten twijfelen over de match tussen die activiteit en de rest van het bedrijf.

Donderdag publiceert informatie- en data-analyseconcern Relx zijn financiële cijfers over 2020. Normaal gesproken behoort die publicatie niet tot de meest onvoorspelbare gebeurtenissen van het jaarcijferseizoen: Relx zorgt er altijd voor dat omzet en winst stijgen alsof zij langs een lineaal liggen.

Maar dit jaar is als gevolg van de coronapandemie alles anders. Drie van de vier divisies — de leveranciers van informatiesystemen voor wetenschap, juridische sector en bedrijven — laten waarschijnlijk wat minder groei zien dan vorig jaar, maar nog altijd groei waarvan veel andere bedrijven op dit moment alleen maar kunnen dromen.

Maar bij de vierde divisie, de organisator van vakbeurzen Reed Exhibitions, richt de coronacrisis een bloedbad aan. De organisator van 500 beurzen in dertig landen — waaronder vastgoedbeurs Mipim in Cannes en juweliersbeurs JCK in Las Vegas — heeft de meeste beurzen vorig jaar moeten schrappen.

Zelfs in de tweede jaarhelft, toen er in Azië weer wat beurzen open konden, haalde het bedrijf niet meer dan 25% van het normale niveau. De meest recente voorspellingen van Relx geven aan dat het verlies van Exhibitions in 2020 rond de £190 mln (ongeveer €216 mln) zal liggen, waar in 2019 nog een operationele winst van £330 mln werd behaald.

Eens in de honderd jaar

De situatie bij Exhibitions slaat ook een gat in de financiële resultaten van Relx als geheel. Iedereen begrijpt dat het bedrijf niet veel kan doen aan een langdurige en wereldwijde pandemie. Of zoals Hugh Jones, ceo van Reed Exhibtions, zegt: 'Covid heeft aangetoond dat de overstroming van eens in de honderd jaar echt bestaat.' Maar het beeld van een bedrijf dat altijd levert wat het van te voren belooft, ligt voorlopig aan gruzelementen.

Die ontwikkeling weerspiegelt zich in de koers van Relx. Het aandeel is op dit moment rond de €20 waard, ongeveer €5 lager dan pre-corona. De koers van concurrent Wolters Kluwer, die geen kwetsbaar onderdeel in zijn gelederen heeft, staat op €70, even hoog als aan het begin van dit jaar.

Analisten plaatsen al jaren zo nu en dan vraagtekens bij de beurzendivisie van Relx. De activiteit is in de jaren '90 van de vorige eeuw afgesplitst van de vakbladen, en vervolgens steeds meer een vreemde eend in de bijt geworden. Waar de rest van Relx omschakelde naar de digitale wereld, bleef de beursorganisatie ongeveer doen wat zij altijd al deed: bedrijven fysiek bij elkaar brengen. In 2019 was het aandeel van digitale vakbeurzen niet meer dan 4% van de omzet van Exhibitions.

De vakbeurzen zijn bovendien gevoeliger voor verstoringen van de internationale economie en het vliegverkeer dan de andere drie divisies. Eerder had Reed Exhibitons ook al last van een vulkaan die as uitbraakte en de Sars-pandemie.

Is het de moeite waard?

Analist Tom Singlehurst van Citigroup stelde bij de presentatie van de derde kwartaalcijfers de cruciale vraag: 'Is Exhibitons eigenlijk wel de moeite waard, gelet op het verschil met de rest van de activiteiten en gezien de inherente gevoeligheid voor cycli?' Relx-cfo Nick Luff antwoordde dat hij vertrouwen houdt in de vakbeurzen. 'We zien nog steeds de waarde van face to face contact. We zien bovendien potentieel om waarde toe te voegen door meer digitaal te doen.' Dankzij straffe besparingen is Exhibitions bovendien met structureel £100 mln minder kosten aan 2021 begonnen.

Binnen Relx valt verder te beluisteren dat Exhibitions tot vorig jaar altijd prima is gegroeid, met zo'n 4 à 5% per jaar, en qua winstgevendheid niet veel onderdoet voor de andere divisies. De vakbeurzen zijn bovendien niet kapitaalintensief: de deelnemers aan de beurzen betalen ruim van tevoren en Exhibitions betaalt pas achteraf de verhuurder van de beurslocatie.

Hugh Jones gelooft ook in digitalisering. 'Niets kan de kracht van het face to face contact vervangen. Maar we zien grote mogelijkheden voor vakbeurzen om een bepaald publiek 365 dagen per jaar te digitaal bereiken.' Al valt daar voorlopig nog geen geld mee te verdienen. 'Eerst moeten we de organisatie veranderen.'

Bijkopen

Relx is zeker op dit moment niet van plan de vakbeurzen te verkopen. In de huidige markt zijn kopers niet of nauwelijks te vinden. Bovendien ontbreekt de financiële noodzaak. Exhibitions is met 16% van de Relx-omzet met afstand de kleinste activiteit. Relx is bovendien financieel stabiel genoeg om de malaise van de vakbeurzen op te vangen.

Het omgekeerde kan ook. De vakbeurzenmarkt is versplinterd. Het Britse Informa en Reed Exhibitions zijn de nummer 1 en 2 en hebben samen net iets meer dan 10% van de markt in handen. Het ligt voor de hand dat veel kleinere partijen door de coronacrisis in de financiële problemen zitten. Voor de nummer twee van de markt zijn er ook kansen op betaalbare overnames.