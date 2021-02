Detailhandel

Amazon-oprichter Bezos doet stap terug bij bedrijf dat steeds meer weerstand oproept

Jeff Bezos begon in een garage in Seattle een online boekwinkel, en bouwde zijn bedrijf uit tot een machtig conglomeraat. Nu doet hij een stap terug bij het bedrijf dat een beurswaarde heeft van $1700 mrd, maar bepaald niet zonder zorgen is.