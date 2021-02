Vastgoed

Particuliere beleggers slepen notarissen voor de rechter vanwege rol in dubieuze grondhandel

Particulieren staken in de afgelopen jaren zo'n €700 mln in kleine stukjes landbouwgrond, in de hoop dat die grond meer waard werd als er op gebouwd zou worden. Maar dat gebeurde bijna nooit. De beleggers spannen nu juridische procedures aan tegen notarissen.