Foto: Jeff Spicer/Getty Images

In het kort Shell en Eneco sluiten grote inkoopdeal voor groene stroom met Amazon.

De Amerikaanse e-commerce multinational koopt de helft van de stroomproductie van windpark Hollandse Kust Noord.

Amazon gebruikt de Nederlandse groene stroom om datacenters en distributiecentra elders in Europa te vergroenen.

Shell en Eneco verkopen de helft van de stroomproductie van het nog te bouwen offshore windpark Hollands Kust Noord aan Amazon. Het gaat om een zogenoemde virtuele stroomdeal. De Amerikaanse internetmultinational gebruikt de Nederlandse groene stroom om het elektriciteitsverbruik van zijn datacenters en logistieke distributiepunten elders in Europa te vergroenen. Dat hebben de drie bedrijven bekendgemaakt.

Financiële details worden niet vrijgegeven. Ook wil Amazon niet zeggen voor hoeveel jaar het stroomcontract is afgesloten. ‘We hebben een langetermijninkoop toegezegd’, is alles wat Nat Sahlstrom desgevraagd wil zeggen tegen het FD. Hij is verantwoordelijk voor de wereldwijde inkoop van energie voor data- en logistieke centers van de e-commercegigant.

Grootste groene deal van Amzon ter wereld

Voor Amazon gaat het om de grootste groenestroomdeal tot nu toe. Het bedrijf is ’s werelds grootste koper van groene stroom ter wereld. Het wil dat in 2025 alle stroom die zijn datacenters en logistieke centra in de wereld gebruiken, 100% groen is.

Omdat Amazons datacenters en logistieke centra 24 uur per dag draaien, kunnen ze niet alleen op weersafhankelijke wind- of zonnestroom draaien. Daarom koopt Amazon zogenoemde groene certificaten waarmee het de fossiele stroom die het nog gebruikt kan 'vergroenen'. Eén groen certificaat bewijst dat 1 megawatt aan stroom is opgewekt met een hernieuwbare energiebron. Zo heeft Amazon wereldwijd al voor in totaal bijna 7 gigawatt aan groenestroomcontracten afgesloten.

Windpark zonder subsidie

In de deal met Shell en Eneco koopt Amazon in totaal 380 megawatt van het 759 megawatt grote windpark Hollandse Kust Noord. Dat moet in 2023 voor het eerst stroom gaan leveren. De Nederlandse overheid gunde het park vorig jaar na een tenderprocedure aan Shell en Eneco. Beide bedrijven leggen het park zonder overheidssubsidie aan. Alleen de kabels en het stopcontact op zee om het 19 kilometer uit de kust liggende park met het vasteland te verbinden, worden door staatsbedrijf Tennet aangelegd.

Door langjarige contracten te sluiten met grote bedrijven als Amazon verzekeren windparkbouwers zich van een voorspelbare inkomstenstroom. Dat is belangrijk als deze parken geen overheidssubsidie meer ontvangen.

Virtuele stroomdeal

Vaak kopen grote energieverbruikers zoals Google, Microsoft of Amazon rechtstreeks groene stroom in bij een wind- of zonnepark in de buurt of in het land waar het actief is, zoals Microsoft dicht bij zijn datacenter in de Wieringermeer deed door een groot stroomcontract af te sluiten met het Prinses Ariane Windpark van Vattenfall.

De deal tussen Amazon en Shell en Eneco is echter een zogenoemde virtuele groene stroomdeal. Amazon heeft in Nederland namelijk geen datacenters staan of logistieke centra. Amazon gebruikt de Nederlandse groene certificaten om dezelfde hoeveelheid deels fossiel opgewekte stroom die het bedrijf elders in Europa gebruikt, te vergroenen. Ook koopt Amazon de groene stroom. Die wordt niet fysiek aan het bedrijf geleverd, maar op de energiebeurs verhandeld. Amazon en Shell en Eneco dekken het marktrisico onderling in contracten af.

Groene certificaten

Nu Amazon de helft van de groene stroom koopt, betekent dat dat deze helft van de windproductie van het park niet ook als groene stroom kan worden verkocht aan Nederlandse huishoudens of bedrijven in Nederland. De stroom die Amazon nu elk jaar koopt is net zoveel als een half miljoen huishoudens in Nederland zouden verbruiken.

Nederland telt de aan Amazon verkochte groene stroom wel mee voor het behalen van nationale hernieuwbare energiedoelstellingen die in Europa zijn afgesproken.