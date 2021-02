Illustratie: Stills Groenlinks TikTok

In het kort Verkiezingscampagnes komen dit keer heel laat op gang: kiezers zijn met corona en andere dingen bezig.

Nu flyeren, langs de deuren en bijeenkomsten niet kunnen, moeten politieke partijen improviseren om hun boodschap te verkondigen.

Reclamemakers zien dat Nederlandse partijen wel digitale campagnes voeren, maar vrij amateuristisch en met kleine budgetten.

Druk gesticulerend waarschuwt Jesse Klaver in de Tweede Kamer voor het effect van de avondklok op de mentale gezondheid van jongeren. Deze verkiezingsboodschap van de GroenLinks-voorman werd op TikTok tot nu toe maar liefst bijna 600.000 keer bekeken.

De sociale media-app is meer dan een verzameling grappige dansjes door kinderen, weet campagneleider Wijnand Duyvendak inmiddels. Op TikTok zijn kiezers te vinden die voor het eerst mogen stemmen. De partij mag er dan om uitgelachen zijn, maar TikTok is voor GroenLinks een groot succes, zegt Duyvendak.

Dat is een mooie opsteker, zeker omdat de campagnes voor de Tweede Kamer-verkiezingen dit keer heel anders zullen zijn dan anders. Flyeren, bijeenkomsten in zalen en zaaltjes, deur-aan-deur aanbellen; het kan allemaal niet. ‘We waren helemaal gericht op het in beweging brengen van mensen’, zegt Duyvendak. ‘Nu zullen we moeten improviseren.’

Campagne wordt kort en explosief

Sowieso komt deze verkiezingscampagne heel laat op gang, merkt Duyvendak. ‘Mensen zijn helemaal niet bezig met de verkiezingen. De partijen komen ook in de peilingen niet van hun plek.’ Net als media zijn kiezers alleen maar bezig met corona en de maatregelen. De campagneleider denkt dat dan ook deze campagne ‘heel kort en explosief’ zal worden.

‘De partijen hebben geleerd dat de campagne beter kort en intensief kan zijn’, zegt Marc Oosterhout, auteur van het boek De kunst van het kiezen. De communicatieman hielp de PvdA na de voor de partij desastreus verlopen verkiezingen van 2017 om haar verhaal aan kiezers aan te scherpen. Nu, ruim vijf weken voor de verkiezingen, ziet hij nog niet veel gebeuren.

De oprichter van reclamebureau N=5 vindt de campagnes van de politieke partijen in Nederland vaak amateuristisch. ‘Ze denken dat ze het zelf kunnen. Als ze al met reclamemakers werken dan is het met eenpitters. Ze gokken op media-aandacht. Maar de YouTube-filmpjes die veel partijen maken, daar kijken heel weinig mensen naar. Misschien enkele tienduizenden. Meestal alleen partijgenoten.’

Microtargeting: voor iedere kiezer een aangepaste boodschap Nederlandse partijen benutten de mogelijkheden die Facebook en andere socialmediabedrijven voor campagnes bieden, weet Tom te Buck van BKB Het Campagnebureau. Wat Cambridge Analytica deed, het bedrijf dat omviel na schandalen over manipulatie van Facebookgegevens voor campagnes voor de Trump-campagne en de brexit, gebeurt volgens hem nog steeds. ‘Je kunt de mailadressen van de abonnees van je nieuwsbrief uploaden en dan in Facebook zoeken naar lookalike-doelgroepen; mensen die daarop lijken’, zegt Te Buck. Volgens hem verschillen partijen in wat ze nog ethisch verantwoord vinden als het gaat om het sturen van op maat gesneden online advertenties. 'VVD en Forum voor Democratie doen dit het meest.' De meeste partijen willen daar niets over zeggen. GroenLinks wel, maar zegt nooit aan dit soort microtargeting te hebben gedaan. ‘Dat vinden wij aanvechtbaar’, zegt Duyvendak. Mensen weten niet eens wat voor digitaal spoor ze achterlaten.’ Ook Vedelaar van de PvdA zegt de wet te volgen. 'We zijn hierin roomser dan de paus.’ Eduard Nandelall van het Haagse Techads, dat klanten helpt met online targeting, denkt daar anders over. ‘Wij hebben voor vrijwel alle politieke partijen in Nederland gewerkt. Als je je doelgroep wil bereiken kun je bijna niet zonder targeting. Zo kan de SP leraren op Facebook benaderen. En Forum voor Democratie iedereen die SP heeft geliket. Het moet alleen dichtgetimmerd zijn, zodat je er niet op gepakt kunt worden.'

Geld is altijd een probleem. GroenLinks zegt een campagnekas te hebben van €2 mln. Veel andere partijen weigeren daar transparant over te zijn. In de financiële verslagen is terug te vinden dat de PvdA in 2017 bijna €2 mln te besteden had en de VVD zo’n €3 mln. Dan blijkt ook dat de liberalen samenwerk(t)en met marketingbureaus als XXS, Media Reverse, Pervorm en Made2matter.

Inhuur van marketingexperts

Made2matter uit Oostenrijk claimt te kunnen meten wat mensen emotioneel beweegt en welke berichten en advertenties het goed doen bij welke microdoelgroep. Ook het Amsterdamse SUE dat gespecialiseerd is in gedragskeuzes — of chiquer: behavioural design — heeft volgens de eigen website de liberalen een handje geholpen de verkiezingen te winnen.

Tom de Bruyne, oprichter van SUE en VVD-lid, zegt VVD’ers te hebben getraind maar ook D66’ers. ‘Verkiezingen winnen is uiteindelijk een gedragsvraagstuk. Politici moeten proberen uit te vogelen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat mensen komen stemmen en op hen stemmen. Daarvoor moet je snappen hoe mensen echt denken en beslissingen nemen.’

Mensen laten zich volgens hem leiden door vragen als: wie vind ik sympathiek? Naar wie kan ik een dikke middelvinger opsteken? Wie gaat voor mij wraak nemen op die betweterige elite voor het gebrek aan erkenning dat ik voel? ‘Partijen die er electoraal niet meer aan te pas komen, beantwoorden in het onbewuste van mensen geen vraag meer. Denk aan D66 en PvdA. Zij hebben simpelweg geen leiders waarvan mensen het gevoel hebben dat ze voor hen gaan knokken en winnen.’

Hij wil niet zeggen wie in de Nederlandse politiek dit soort inzichten toepast, maar zegt wel dat er maar twee politici zijn die er torenhoog bovenuit springen. Dat zijn Wilders en Rutte. ‘Wilders gebruikt, net als Trump, de miskenning van de gewone man. Hij zegt wat ik denk. Rutte doet het door leiderschap. We stemmen op leiders.’

'Niet lullen, brievenbussen vullen'

De PvdA werkt helemaal niet met een reclamebureau, zegt PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar. De vorige verkiezingen werd extra ingezet op 'canvassen': met roze rozen langs de deuren. Dat kan niet meer. Grote zalen vol mensen evenmin, maar volgens Vedelaar is de gedrevenheid en strijdbaarheid alleen maar groter. ‘We hebben tweehonderd nieuwe vrijwilligers.’

Ze benadrukt dat juist in de coronacrisis, met alle onzekerheden over medicatie, werk of betaalbare woningen, de PvdA-boodschap van een eerlijke toekomst urgenter wordt. En dat nog heel veel nog wèl mogelijk is: ‘We hijsen ook onze jonge kandidaten op het schild. Die doen hun eigen creatieve dingen. Zoals onze nummer 25, Alptekin Akdoğan, die in het Utrechtse Zuilen huis-aan-huis brieven bezorgt. We hebben nu duizenden postbodes. Wij zeggen: niet lullen maar brievenbussen vullen.’

Inzicht in digitale advertenties

Claes de Vreese, hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), vindt het dit keer interessant om de campagnes te volgen omdat die nu noodgedwongen bijna helemaal digitaal zijn. Mede op zijn initiatief ontwikkelde de UvA een instrument, dat laat zien hoeveel digitale advertenties politieke partijen vertonen, aan wie en hoeveel geld ze daarin steken.

Hij had eigenlijk na de kerst al meer zichtbaar campagnevoeren verwacht. ‘Het is stilte voor de storm. Het hoopt zich op tot de laatste dagen en dat is ook niet raar. Dan zie je de meeste electorale beweging. Kiezers hakken pas heel laat in de campagne de knoop door.’