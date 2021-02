In het kort Binnen de Europese Unie zwelt de roep om een vaccinatiepaspoort aan.

In Nederland mag, onder strenge voorwaarden, om een vaccinatiebewijs gevraagd worden.

Amerikaanse techbedrijven ontwikkelen in rap tempo diensten voor vaccinatiemanagement.

Foto: Courtesy Common Project

Het Amerikaanse beurgenoteerde Salesforce, dat zijn geld verdient door klantrelatie-software aan bedrijven te leveren, boort een nieuwe markt rondom vaccinatiedata aan. Het bedrijf wil overheden als klant binnenhalen, om hun hun vaccinatieprogramma's te managen en gezondheidsdata van burgers in de cloud op te slaan.

Gavi, een organisatie die vaccins voor ontwikkelingslanden beschikbaar maakt, is een van grote nieuwe klanten van Salesforce. Eind dit jaar moet twee miljard vaccins verdeeld zijn over zo'n 190 landen. Ook Northwell Health, een grote Amerikaanse zorgaanbieder, gaat zijn vaccinatiebeheer aan de techgigant uitbesteden.

'Vaccinatieprogramma's zijn complexe, logistieke processen, waar niet alleen overheden maar ook het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in toenemende mate mee te maken krijgen', licht chief medical officer van Salesforce Ashwini Zenooz in een videogesprek toe. 'Het bijhouden van wie precies welk vaccin heeft gekregen en hoe lang het werkzaam blijft, lukt niet in een Excelsheetje.'

Michiel van Vlimmeren van Salesforce Nederland wijst erop dat het vaccineren van de bevolking een 'grote uitdaging' is. 'Het wordt de hoogste tijd dat we in Nederland ook naar nieuwe vormen van samenwerkingen gaan kijken.’

Eind januari bleek uit onderzoek van RTL Nieuws dat gezondheidsgegevens, contactgegevens en burgerservicenummers van miljoenen Nederlanders door de GGD niet goed zijn beschermd waren en illegaal worden verhandeld,

Wereldwijd vaccinatiepaspoort

Salesforce is niet het enige bedrijf dat zich richt op vaccinatiedata. Zo wil IBM ook een digitale gezondheidspas ontwikkelen. Vijf luchtvaartmaatschappijen, waaronder United, Lufthansa en Virgin, bieden sinds eind vorig jaar klanten op een aantal vluchten een zogenaamde CommonPass aan. Dit digitale paspoort, waarin de uitslagen van de coronatest opgeslagen staan, is een initiatief van de Zwitserse non-profitorganisatie The Commons Project, in samenwerking met het World Economic Forum. Passagiers scannen met hun mobieltje een QR-code die bewijst dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus.

Luchtvaartmaatschappijen, die op dit moment zwaar verlies maken, zitten te springen om zo'n oplossing. Het omslachtige proces van direct testen op het vliegveld of een dagenlange thuisquarantaine is dan niet meer nodig, is de gedachte. Zo’n digitaal bewijs mag niet te vervalsen zijn en moet overal zonder haperingen werken. Net zoals een écht paspoort. Aruba heeft als eerste land aangekondigd zo'n gezondheidspaspoort dit jaar nog in te willen voeren.

De open technologie van The Commons Project wordt ook ingebracht bij Vaccination Credential Initiative (VCI), een brede coalitie van Amerikaanse bedrijven, dat een vaccinatiepaspoort wil ontwikkelen dat door alle landen wereldwijd gebruikt kan worden. Grote technamen als Oracle, Microsoft en Salesforce zijn bij het initiatief aangesloten.

'Het moet makkelijk worden om je vaccinatiestatus, die beveiligd op je mobiel staat, te delen met de luchtvaartmaatschappij als de reiziger daar zelf toestemming voor geeft', aldus Zenooz van Salesforce. 'Wij zijn slechts het platform dat zo'n check mogelijk maakt.'

Zorgen om privacy

'Zorgelijk' noemt privacy-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm de ontwikkelingen. 'Gezondheidsdata zijn bijzondere persoonsgegevens. We moeten ons afvragen of we die willen laten beheren door commerciële, Amerikaanse bedrijven.' Het liefst zou Alberdingk Thijm zien dat overheden het initiatief nemen om, in samenwerking met het bedrijfsleven, standaarden te ontwikkelen. 'Overheden moeten dat niet, zoals dat nu gebeurt, helemaal aan de markt overlaten.'

Vaccinatiebewijs mag

In Nederland mogen bedrijven, zorginstellingen en scholen om een vaccinatiebewijs vragen, schreef de Gezondheidsraad afgelopen week in een advies. Maar omdat dat een ingrijpende maatregel is, moet dat héél goed onderbouwd worden. Alberdingk Thijm: 'Een vliegmaatschappij of de bakker mag niet zomaar vragen om een vaccinatiepaspoort. Dan is immers geen sprake van vrije keuze, maar van een vaccinatieplicht via de achterdeur.'

Europa niet op één lijn

Binnen Europa denken lidstaten zeer verschillend over de introductie van een vaccinatiepaspoort. De Zweedse en Deense overheid willen er zo snel mogelijk eentje ontwikkelen, zodat burgers makkelijk op reis kunnen. Landen als Spanje, Portugal en Griekenland dringen bij de Europese Commissie aan op een Europees erkend coronapaspoort, om het toerisme naar hun landen weer aan te zwengelen. Maar voorlopig komt zo'n pas er nog niet. Het is 'een gevoelige kwestie', zei EU-Raadsvoorzitter Charles Michel onlangs in een uitzending van het tv-programma Buitenhof.

Zo is in Duitsland, waar net als in Nederland geen vaccinatieplicht is, de vaccinatiepas onderwerp van heftig debat. Minister van binnenlandse zaken Horst Seehofer ziet een prikpas niet zitten: 'Als we onderscheid maken tussen gevaccineerd en niet-gevaccineerd, staat dat gelijk aan een vaccinatieverplichting.'