Foto: Stephen Lam/Reuters

Twitter maakt dinsdag zijn cijfers over het vierde kwartaal bekend.

Het bedrijf moet dringend verbreden: het aantal gebruikers groeit al een tijd niet erg hard meer.

Vorige maand stapte het in de steeds populairdere nieuwsbrieven met de aankoop van het Utrechtse bedrijf Revue.

Wat is Twitter zonder zijn bekendste gebruiker: Donald Trump, de voormalige president van de Verenigde Staten? Als het aan het bedrijf zelf ligt, wordt het in elk geval veel breder dan alleen een platform voor korte berichten. Dinsdag publiceert Twitter de cijfers over het vierde kwartaal van 2020.

Het zijn de eerste cijfers sinds de grote schoonmaak begin dit jaar. Na de bestorming van het Amerikaanse parlement op 6 januari verwijderde Twitter volgens eigen opgave tienduizenden accounts, waaronder dus dat van Trump, omdat ze zouden oproepen tot geweld. In de kwartaalcijfers zal dit effect nog niet terug te zien zijn, maar mogelijk geeft topman Jack Dorsey dan wel meer openheid over de richting van het platform in de toekomst.

Aankoop Utrechtse nieuwsbrievendienst

Dat Twitter nieuwe inkomstenbronnen zoekt, is al duidelijk uit recente aankopen en nieuwe opties die het introduceerde. Zo nam het enkele weken geleden voor een onbekend bedrag de Utrechtse nieuwsbrievendienst Revue over. Hiermee wil het bedrijf doorbreken in de snelgroeiende markt van nieuwsbrieven, die nu nog wordt gedomineerd door het in 2017 opgerichte Amerikaanse bedrijf Substack.

Nieuwsbrieven lijken een ouderwets medium, maar de snelle groei van diensten als Substack en Revue bewijzen dat er een groot publiek is voor de brieven van bekende en onbekende afzenders die de meest uiteenlopende onderwerpen behandelen. De meeste nieuwsbrieven zijn nu nog gratis, maar het aantal dat serieuze inkomsten ermee weet te genereren neemt toe.

De brieven bieden Twitter een nieuw platform voor advertenties en het houdt een deel van de omzet van betaalde nieuwsbrieven in. Na de overname van Revue verlaagde Twitter het percentage dat dat platform afroomt voor betaalde nieuwsbrieven naar 5%. Een frontale aanval op grote concurrent Substack, dat nu nog het dubbele vraagt.

Ouderwetse audio

Eind december vorig jaar ging ook Spaces live, een dienst waarmee Twitter meelift op het groeiende succes van Clubhouse. Die app biedt virtuele ruimtes waarin gebruikers live met elkaar in gesprek kunnen gaan over allerlei onderwerpen. Maar waar foto en video de dominante media zijn op bijvoorbeeld Instagram en TikTok, is dat bij Clubhouse en Spaces ouderwetse audio.

Hoe Twitter aan deze dienst geld moet gaan verdienen is nog onduidelijk. Clubhouse is sinds de oprichting een jaar geleden al gewaardeerd op $1 mrd, maar vooralsnog draait het zonder advertenties of abonnementsgelden.

Advertentiemarkt opgeveerd

Analisten verwachten dat Twitter in navolging van Alphabet (Google en YouTube) en Facebook een bijzonder goed kwartaal zal rapporteren, met een omzet van net iets meer dan $1 mrd. De advertentiemarkt is na een klap in het eerste halfjaar door de wereldwijde corona-uitbraak meer dan hersteld en de andere internetplatforms hebben al uitstekende kwartaalcijfers laten zien.

Maar diversificatie is voor Twitter al langer nodig. Het bedrijf heeft ongeveer 330 miljoen maandelijkse gebruikers. Dat is veel, maar dat aantal groeit al enkele jaren niet erg hard meer en het valt in het niet bij de aantallen van Facebook en Instagram: respectievelijk zo'n 2,8 miljard en ruim 1 miljard. Door de vele voorbeelden van intimidatie, gescheld en andere problemen wordt het voor Twitter ook steeds moeilijker om nieuwe gebruikers aan zich te binden.