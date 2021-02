De tarieven van de auditpraktijk zijn in 2020 fors toegenomen. De hogere tarieven zijn deels een compensatie voor oplopende personeelskosten door schaarste op de arbeidsmarkt. Daarnaast stuwen de hogere kwaliteitseisen waaraan wettelijke controles moeten voldoen de kosten van controles.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd sectorrapport van het Economisch Bureau van ING. De economen stellen verder dat schaarste op de arbeidsmarkt de groei van accountantskantoren hindert. Een kwart van de ruim 270 accountantskantoren die wettelijke controles mag uitvoeren noemt personeelsgebrek zelfs als belangrijkste belemmering.

3% Gemiddelde stijging van het tarief van de auditpraktijk.

Uit datzelfde rapport blijkt verder dat de impact van de coronacrisis op de accountancy beperkt is. De sector zag een krimp in volume van 1%. Niettemin steeg de omzet met 1%. Volgens ING is dat toe te schrijven aan de stijging van de tarieven. Drie jaar op rij stegen die tarieven met 2% of meer. 'Met name de tarieven van de auditpraktijk en de financiële administratie groeiden met 3% sterk', schrijft ING over 2020.

Dipje in volume

Het Economisch Bureau denkt verder dat het dipje in volume van korte duur zal blijken. 'Na een lichte dip in 2020, volgt in 2021 herstel met een verwachte groei van 1,5%', schrijft sectoreconoom Katinka Jongkind van ING. De accountantskantoren verwachten dit jaar bijvoorbeeld extra werk uit de controle van steunmaatregelen van de overheid, zoals NOW.

De krimp in 2020 schrijft ING vooral toe aan het wegvallen van advieswerk. 'Vanwege de grote onzekerheid rondom het coronavirus trapten veel bedrijven op de rem met betrekking tot het doen van overnames en andere investeringen, wat leidde tot minder advieswerk', schrijft Jongkind.