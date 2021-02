Werknemers van Miss Etam en Steps hebben massaal aan de ondernemingsraad van moederbedrijf NXT Fashion en aan vakbond AVV gevraagd het faillissement van hun werkgever aan te vragen. Maandag is die aanvraag ook ingediend, laat AVV weten.

Werknemers hebben geen vertrouwen meer in de continuïteit van de onderneming bij NXT Fashion, het bedrijf van ondernemer Martijn Rozenboom. De salarissen over januari zijn niet uitbetaald en ook andere rekeningen staan lange tijd open. Rozenboom heeft de onderneming al vergaand ontmanteld en werknemers willen snel een einde aan deze lijdensweg.

Maanden onrustig

Het is al maanden onrustig bij Miss Etam en Steps. De ketens maakten onderdeel uit van FNG, een Belgisch modebedrijf dat in augustus vorig jaar failliet ging. Daarna maakten de bedrijven een doorstart onder Rozenboom, die zichzelf als bedrijvendokter presenteert. De Nederlandse retailondernemer is eerder betrokken geweest bij een reeks faillissementen.

Een maand na de overname raakte Rozenboom in conflict met vakbond AVV en de ondernemingsraad. Hij betaalde de lonen van het personeel niet op tijd uit en zou zich niet aan bij de overname gemaakte afspraken houden. Zo sloot de nieuwe eigenaar een aantal winkels en haalde hij de webshop uit de lucht.